Te contamos la insólita razón por la que Saw X, la mejor de la franquicia de terror, encontró en México la mejor inspiración.

La película Saw X: El juego del miedo llega a salas de cine de nuestro país este jueves 28 de septiembre.

El nuevo trhiller de terror de la franquicia que inició en 2003 con James Wan, nos trae de nuevo a Jisgsaw para intentar asustar a los espectadores.

Saw X- cuya historia se ubica entre los acontecimientos de Saw I y SAW II- tiene como escenario México, donde John Kramer viaja para participar en un tratamiento experimental para su cáncer.

Saw X (Lionsgate)

Director de Saw X revela por qué encontró la mejor inspiración en México para su película

Durante la convención Midsummer Scream 2023, de Long Beach, California, se revelaron más detalles de acerca de Saw X.

El director Saw X, Kevin Greutert- de 58 años de edad- reveló por qué eligió a México como escenario cinematográfico para su película de terror que está próxima a estrenarse.

Al respecto declaró lo fascinante, espeluznante y enigmático que es nuestro país, especialmente la capital:

Existe tal mitología, la ciudad es tan increíble, y no podemos hablar lo suficiente sobre ella. Es eso, hay un cierto misterio en ello y una gran historia, y simplemente funcionó para nosotros. Kevin Greutert, director de Saw X

Saw X (Lionsgate)

De igual manera, Kevin Greutert, señaló la inspiración que le provocó la cultura de México:

La historia del cine mexicano, los artesanos, los artistas de allá, son increíbles. Entonces teníamos un equipo maravilloso. Ya sabes, tenía un equipo de trampa de ocho personas, además de mi equipo de construcción, y fueron simplemente fantásticos. Kevin Greutert, director de Saw X

Para algunos, que se revele la ubicación donde se desarrolla Saw X le da una nueva dimensión a la cinta, ya que en anteriores entregas era un misterio para el espectador.

Saw X (Lionsgate)

¿De qué trata la película Saw X?

Saw X: El juego del miedo, como mencionamos se desarrolla entre los acontecimientos de las cintas Saw I y Saw II.

En ese contexto se nos cuenta que John Kramer emprende un viaje a México para ser sometido a un tratamiento experimental y ser curado de su cáncer mortal.

No obstante, todo resulta ser un fraude, provocando que John asesine a sus embaucadores con trampas mortales y tortuosas para las víctimas.

A partir de mañana, 28 de septiembre, Saw X estará disponible en salas de cine de todo México.

Esta cinta tiene la intención de superar lo que han hecho las más recientes entregas de la franquicia que no terminaron de emocionar a todos los seguidores.