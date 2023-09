El próximo 29 de octubre se estrenará en México la nueva película Saw X, y muchos se preguntan qué fue lo que pasó con John Kramer, la mente maestra de Jigsaw.

Especialmente porque en el tráiler de Saw X, se puede ver como John Kramer (Tobin Bell -81años-) regresa una vez más como Jigsaw.

Y no solo eso, sino que Saw X se desarrollará en México, con lo que ha quedado la duda en los fans de la franquicia qué pasó con John Kramer.

¿Pues será que John Kramer regresará de la muerte en Saw X después de estar muerto por más de 10 años?

¿Quién es John Kramer, el asesino de Jigsaw en Saw X?

John Kramer es un ingeniero civil que mediante flashbacks en Saw, se va contando su historia de vida y de cómo se convirtió en la mente detrás de Jigsaw.

Cómo ya se reveló, el protagonista de la franquicia de Saw y de la nueva película es John Kramer, quien tras darle un diagnóstico de un tumor inoperable, decide castigar a quienes no aprecian la vida lo suficiente.

Pese a que John Kramer y su marioneta Jigsaw se volvieron todo un referente en el cine de terror y gore, en 2006 durante la tercera entrega, murió.

No sin antes seguir castigando a aquellas personas que John Kramer creía debían aprender una lección sobre la importancia de la muerte y aquellas personas que le ofrecieron un mal diagnóstico.

Sin embargo, rumbo a su muerte, John Kramer “adopta” discípulos que se vinculan con su filosofía tras los juegos de JIgsaw y que de esta manera no muera del todo.

Por lo que aún en el spin off del 2021: Spiral: Saw, el legado de John Kramer continúa , todo aparentemente planeado por el mismo Jigsaw.

'Saw' (Lions Gate Entertainment)

¿Cuándo ocurre Saw X dentro de la franquicia de Jigsaw protagonizada por John Kramer?

Saw X está a punto de estrenarse en cines y, como dato curioso, esta décima entrega de la saga de Jigsaw que traerá de regreso a John Kramer, se desarrollará en México.

Y es que una de las grandes interrogantes es ¿por qué John Kramer continúa con vida en Saw X si el asesino de Jigsaw murió en la tercera película, dejando a su legado ocuparse de los juegos?

Aunque el tráiler de Saw X desconcierta al aparecer una vez John Kramer, la mente detrás de Jigsaw, todo tiene una explicación: es una precuela.

O al menos se reveló que Saw X se desarrollará después de la primera entrega de Saw 2004 y antes de Saw II 2005.

Semanas después de los hechos de la primera entrega de Saw, John Kramer viaja a México con el objetivo de someterse a un tratamiento experimental para su tumor.

Sin embargo, John Kramer descubre que los médicos que lo atendieron solo lo estafaron y sólo le quedan unos meses de vida.

Por lo que sin saberlo, estos doctores en México se convierten en el próximo objetivo de John Kramer, la mente de Jigsaw.