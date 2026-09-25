Tras el gran éxito de las últimas películas de Saw, Lionsgate ya prepara una nueva entrega de la mano de Mike P. Nelson, director de Silent Night, Deadly Night.

Además de contar con Mike P. Nelson, la nueva película de Saw será producida por Blumhouse Atomic Monster de James Wan, creador de la saga y director de la primera entrega.

La película de Saw dirigida por Mike P. Nelson ya está en producción

De acuerdo con un reporte de Deadline, la nueva película de Saw con Mike P. Nelson en la dirección ya se encuentra en producción, cosa que se confirmó con un pequeño teaser en redes sociales.

En un video de apenas unos segundos podemos ver al muñeco de Saw en su triciclo, mientras se muestra el guion terminado del filme, el cual aún no tiene nombre oficial.

Esto significa que por lo menos la obra ya está en pre producción, pues de momento Mike P. Nelson está enfocado en el estreno de su nueva obra, Beware Boiúna, la cual se estrena el 2 de octubre de 2026.

La película también contará con Gregory Weidman y Geoff Tock como escritores, mientras que James Wan y Jason Bloom serán los productores al lado de Leigh Whannell.

Mike P. Nelson dirigirá la onceava película de Saw

Algo que nadie esperaba hace unos años, es que Saw llegara a once películas, pues Mike P. Nelson estará encargado de dirigir la onceava entrega de la saga.

En 2010, muchos dieron por muerta a la franquicia de Saw, pues su entrega en 3D fue un rotundo fracaso; sin embargo, en 2017, Lionsgate decidió revivirla con Jigsaw, la cual fue un gran éxito.

Aunque Spiral no consiguió los números esperados, Saw X volvió a tener una gran recaudación, tomando en cuenta que solo costó 10 mdd, por lo que era muy fácil recuperar lo invertido.

Habrá que ver qué tal le va a Mike P. Nelson con el siguiente filme, aunque hay mucha confianza dado su talento en el cine de terror moderno.