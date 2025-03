Billy the Puppet ha confirmado que la película once de Saw sigue en desarrollo pues “El juego nunca termina”.

A través de redes sociales, Billy the Puppet quien es conocido por ser el rostro de la saga de películas Saw, ha resuelto una duda que los fans y usuarios tenían desde hace mucho.

Pues había rumores sobre la supuesta cancelación de la película once de Saw, por lo que Billy the Puppet se pronunció en ello en redes.

Billy the Puppet habla sobre la película once de Saw y niega cancelaciones

A través de un comunicado en las redes sociales de Saw, Billy the Puppet aseguró que “El juego nunca termina”.

Esto refiriéndose a los recientes rumores sobre la supuesta cancelación de la película once de Saw, pues Lionsgate había removido la fecha de estreno del 26 de septiembre del 2025.

Lo cual aumentó los rumores sobre que Saw XI había sido cancelada, aunado a las declaraciones del guionista Patrick Melton.

Pues él reveló que había disputas internas entre productores de la Saw y Lionsgate; sin embargo, Billy the Puppet ya aclaró el asunto.

Y mediante las redes sociales de Billy the Puppet, se publicó un comunicado al respecto sobre la supuesta cancelación de Saw XI:

“He visto los rumores. Dicen que acabó el juego. Deberían conocerme mejor. El juego nunca termina” Billy the Puppet

Billy the Puppet también actualiza su perfil de LinkedIn

Billy the Puppet se ha pronunciado sobre los rumores de la supuesta cancelación de Saw XI, asegurando que “El juego nunca termina”.

Como si las declaraciones de Billy the Puppet en sus redes sociales no fueran suficientes, la marioneta de John Kramer, asesino serial en la saga de Saw, actualizó su perfil de LinkedIn.

En él, actualizó su foto de perfil y colocó el hashtag #EMPLOYED, asegurando que aún tiene trabajo para la película de Saw XI.