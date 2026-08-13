Warner Bros. enfrenta un callejón sin salida en las negociaciones para Barbie 2, principalmente por las exigencias salariales de Ryan Gosling, Margot Robbie y Greta Gerwig.

De acuerdo con Variety, Ryan Gosling pide 20 millones de dólares para regresar como Ken, cifra que se suma a las demandas del resto del equipo creativo, quienes buscan aumentos sustanciales y participación directa en la taquilla.

Aunque Warner Bros. ha hecho seis ofertas, todas han sido rechazadas, lo que complica la producción de la esperada secuela.

Ryan Gosling (Barbie )

Ryan Gosling no quiere menos de 20 millones de dólares por Barbie 2

De acuerdo con un reporte de Variety, Ryan Gosling le está pidiendo a Warner Bros. 20 millones de dólares por regresar como Ken en Barbie 2.

El salario de Ryan Gosling forma parte de los problemas para Warner Bros. para concretar Barbie 2, pues junto al actor, el resto del equipo también pide un aumento.

Sin embargo, todo indica que el estudio no está dispuesto a las exigencias de los realizadores de la primera entrega, que incluyen a Margot Robbie, Greta Gerwig y Noah Baumbach.

Lo cual ha metido todas la negociaciones en un callejón sin salida hasta este momento, esto mientras el actor y el resto del equipo creativo están inmersos en otros proyectos.

Pues luego de Barbie, Ryan Gosling se convirtió en uno de los más cotizados de Hollywood, con estelares en Proyecto Fin del Mundo, Star Wars: Starfighter y Ghost Rider.

Margot Robbie y Ryan Gosling (Warner Bros. Pictures)

Ryan Gosling no es el único problema monetario para Barbie 2

El sueldo de 20 millones de dólares de Ryan Gosling para Barbie 2 no es el único problema que tiene Warner Bros. con la producción, pues podría ser la más cara de la historia.

Según el mismo reporte, Warner Bros. ha hecho seis oferta al equipo creativo, incluido a Ryan Gosling, para realizar Barbie 2; pero todas han sido rechazadas.

La más reciente fue la más alta que el estudio haya hecho en sus más de 100 años de historia, tanto que se mencionó que era un “dinero que te cambia la vida”.

Sin embargo todo el equipo pide aumentos sustanciales con respecto a la primera entrega, más participación de la taquilla y que esta se derive de la recaudación final.

Es decir, en lugar de recibir un bono por un exitoso primer fin de semana, quieren que se les dé una parte de la taquilla total.

Aún más, ese dinero deberá de ir primero al equipo creativo antes de que llegue a la cuenta de Warner Bros.

en otras palabras, realizadores recibirán su bono previo a que el estudio siquiera tenga un dólar de ganancia.