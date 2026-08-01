Se reveló que Warner Bros. podría perder los derechos de Barbie por falta de acuerdo con la directora Greta Gerwig, además de con Margot Robbie y Ryan Gosling.

De acuerdo con The New York Times, Warner Bros. tiene hasta diciembre 2026 para cerrar un acuerdo de secuela; en caso de no hacerlo, los derechos regresarían a Mattel, quien podría dar el proyecto a otro estudio.

Warner Bros. se quedaría sin los derechos de Barbie por falta de acuerdo con Greta Gerwig

Hasta el momento, no hay acuerdo con Greta Gerwig, ni con Margot Robbie y Ryan Gosling para Barbie 2, lo que haría perder a Warner Bros. los derechos de la franquicia.

Esto pese a que la cinta original tuvo ingresos de taquilla por más de 1,400 millones de dólares y se convirtió en un gran éxito para la industria.

Barbie (Warner Bros.)

Warner Bros. tiene algunos meses negociando con Greta Gerwig y con Ryan Gosling, a este último ya le ofrecieron 20 millones de dólares.

Sin embargo, se reporta que David Zaslav, director ejecutivo de Warner, no aprobó las ofertas a los protagonistas y la directora por considerarlas “demasiado generosas”.

Las propuestas incluyen un porcentaje de la taquilla y un aumento de salario.

Aunque las franquicias cinematográficas suelen ofrecer contratos a largo plazo para desarrollar secuelas, en el caso de Barbie no fue así.

Greta Gerwig, Margot Robbie y Ryan Gosling no firmaron algún acuerdo para regresar en una segunda película.

En 2024, Greta Gerwig declaró que no estaba segura de regresar para Barbie 2 , dicha postura fue también compartida por Margot Robbie.

Sin embargo, The New York Times señala que Greta Gerwig y su esposo Noah Baumbach ya tienen una historia para la secuela de Barbie, pero no escribirán el guion de la película hasta alcanzar un acuerdo con Warner Bros.