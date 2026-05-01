De manera inesperada se liberó el primer tráiler de la nueva película de Resident Evil, la cual es dirigida por Zach Cregger de Weapons.

Hay que señalar que contrario a otras entregas de Resident Evil en cine, Zach Cregger decidió darle su toque personal a su adaptación, luciendo bastante particular en el tráiler.

¿Cómo es la nueva película de Resident Evil?

Lo que podemos ver en el primer tráiler de la nueva película de Resident Evil, es que Zach Cregger omitió todo lo relacionado al juego de manera directa.

Es decir, esta película de Resident Evil no se basará en ningún juego de la franquicia, aunque se ubicará en Raccoon City durante la historia de la segunda entrega.

Aquí, un nuevo personaje estará en medio del brote zombie en la ciudad, tratando de sobrevivir a las oleadas de muertos vivientes que lo acecharán durante la noche.

Si bien habrá muchas referencias a elementos de los títulos de Capcom, al final da la impresión de estar más cerca del estilo de Weapons que del survival horror de consolas y PC.

No obstante, algunas personas le dan el beneficio de la duda al director, luego de lo que logró con Weapons en 2025.

¿Cuándo se estrena la nueva película de Resident Evil?

La nueva película de Resident Evil se estrenará en cines de todo el mundo el próximo 18 de septiembre de 2026.

En México no se ha dado la fecha de estreno exacta de Resident Evil, pues en ocasiones hay estrenos uno o dos días antes del lanzamiento internacional.

Si bien hay un poco de escepticismo con esta entrega, Sony confía en tener un desempeño decente, además de que se trata de una obra de presupuesto medio con un presupuesto de 80 mdd.

Habrá que ver cómo la reciben los fans en todo el mundo, aunque el calendario le favorece un poco, pues no hay mucha competencia en septiembre y octubre de este 2026.