Mike & Nick & Nick & Alice es la nueva apuesta de Disney+ en lo que se refiere a películas de acción, comedia y un poco de ciencia ficción; aquí te diremos si tiene escenas postcréditos.

Pues aparte de los estrenos en cine, Disney+ también ha incluido escenas extras en algunas de sus producciones propias como Mike & Nick & Nick & Alice.

Mike & Nick & Nick & Alice (Disney)

¿Mike & Nick & Nick & Alice tiene escenas postcréditos?

Mike & Nick & Nick & Alice no tiene escenas post créditos, así que cuando acabes de ver la historia principal, puedes quitar la película de Disney+.

No hace falta que adelantes Mike & Nick & Nick & Alice, pues no encontrarás nada interesante como una escena oculta o algún detalle que indique algo extra a lo que acabas de ver.

En este caso, es algo curioso que no se incluya una secuencia extra, pues la trama, que es algo compleja en ciertos pasajes, indicaría que podría haber una nueva entrega por lo que se muestra al final.

Aún así, los realizadores decidieron cerrar la trama en el metraje principal, sin mostrar interés en alargar o explicar ciertos detalles.

Mike & Nick & Nick & Alice (Disney)

¿Por qué Mike & Nick & Nick & Alice no tiene escenas postcréditos?

Si bien no hay una postura del por qué Mike & Nick & Nick & Alice no tiene escenas postcréditos, se puede deber en parte al formato de la película, siendo que es para streaming.

Por lo general, los productos para streaming como Mike & Nick & Nick & Alice no tienen escenas postcréditos, pues estas están pensadas más para películas que se exhiben en cine.

En streaming, las escenas extras no tienen mucho sentido, pues el espectador puede adelantar la películas para ver solo esa parte, perdiendo gran parte de lo que significa una secuencia de este tipo.

Además del creciente desinterés por esta clase de escenas por parte de la audiencia, luego que los grandes blockbusters quemaran el concepto durante varios años.