No Other Choice es la nueva película de Park Chan-wook, la cual está cautivando a la crítica en todo el mundo; muestra de ello es su calificación perfecta en Rotten Tomatoes.

Si bien No Other Choice aún no tiene un estreno internacional, ha tenido varias proyecciones en festivales, siendo alabada por la audiencia.

No Other Choice (CJ Entertainment)

¿De qué trata No Other Choice?

No Other Choice nos presenta la historia de Yoo Man-su, un padre de familia el cual pierde su trabajo de manera inesperada tras 25 años en una empresa papelera.

Así, No Other Choice retrata la odisea de Yoo Man-su para encontrar un nuevo empleo, con el fin de no perder todo lo que ha forjado en años.

Siendo su última alternativa volver a solicitar empleo en su antiguo trabajo, ante su desesperación de más de un año sin poder colocarse en una nueva empresa.

Sin embargo, tras ser humillado por su antiguo jefe, y viendo cómo el mundo no le da una oportunidad de rehacer su vida por los métodos tradicionales, recurre a una solución definitiva.

Si no hay trabajo para él en su antigua empresa, él creará una vacante, yendo hasta las últimas consecuencias en este plan.

No Other Choice (CJ Entertainment)

¿Cuál es la calificación de No Other Choice en Rotten Tomatoes?

No Other Choice tiene un impresionante 100% de aprobación en Rotten Tomatoes, por parte de 69 reseñas contabilizadas hasta el momento.

Es importante mencionar esto de No Other Choice, pues otras películas con calificación perfecta en Rotten Tomatoes a veces son engañosas, pues tienen apenas un par de reseñas contabilizadas.

En general, la crítica señala que la película es una gran comedia negra, donde Park Chan-wook lleva al límite la idea de la competencia en el mundo laboral.

Además de contar con unos visuales muy bien logrados, gracias a la gran visión estética que ha demostrado el director en toda su carrera.

Comparándola con Parásitos de Bong Joon Ho, pero con un tono más violento y visceral , si es que eso es posible.