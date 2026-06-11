Steven Spielberg ya es, en estos momentos, una leyenda del cine; abarcando prácticamente todos los géneros, siendo el más destacado la ciencia ficción y mismo que retoma con El Día de la Revelación.

Aunque Steven Spielberg ya no tiene nada que probar en estos momentos, con El Día de la Revelación vuelve a demostrar el por qué es un maestro de este tipo de obras, sorprendiendo una vez a la audiencia.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

La historia de El Día de la Revelación está muy bien elaborada Emily Blunt destaca entre el elenco de estrellas de El Día de la Revelación El Día de la Revelación es una clase de dirección de Steven Spielberg Steven Spielberg armó un gran equipo para El Día de la Revelación El Día de la Revelación tiene repercusión en la actualidad

La historia de El Día de la Revelación está muy bien elaborada

La historia de El Día de la Revelación está muy bien elaborada, pues no es la típica historia de extraterrestres, ni siquiera es similar a otras del mismo Steven Spielberg.

La trama arranca con un evento desconcertante. Durante una transmisión en vivo, una meteoróloga es aparentemente poseída y empieza a hablar en un idioma extraño, lo cual desata el pánico a nivel mundial.

Pues se revela una gigantesca conspiración donde los líderes mundiales sabían de la existencia extraterrestres y trabajaron para mantener el secreto durante décadas, solo para que todo se cayera de un momento a otro.

La narrativa explora no solo el contacto, sino el caos político, personal y espiritual que surge cuando la humanidad finalmente descubre que no está sola, y que ha estado conviviendo con estos seres sin darse cuenta.

El Día de la Revelación (Universal)

Emily Blunt destaca entre el elenco de estrellas de El Día de la Revelación

En cuanto a las actuaciones, podemos decir que Emily Blunt destaca entre el elenco de estrellas de El Día de la Revelación, logrando cargar con toda la película sin problemas.

La interpretación de la actriz de 43 años como Margaret Fairchild es una de las más intensas y logradas de su carrera, superando incluso sus papeles en otras obras de ciencia ficción, fantasía o terror.

Blunt logra transmitir una mezcla compleja de miedo, asombro y una abrumadora responsabilidad pública al quedar en el centro de la revelación.

Logrando un rango dramático pocas veces visto en una película por parte de una sola actriz, con lo que demuestra la facilidad con la que puede encajar en cualquier género.

El Día de la Revelación (Universal)

El Día de la Revelación es una clase de dirección de Steven Spielberg

Aunque parece reiterativo en esta etapa de la vida del cineasta, debemos de decir que El Día de la Revelación es una clase de dirección de Steven Spielberg, donde saca a relucir toda su experiencia.

Luego de varios años de obras más íntimas y algunas de un corte más “ejecutivo”, esta película se siente más cercana a los clásicos del director de 79 años, de su etapa de los 80’s y 90’s.

Pero al mismo tiempo nos da una ejecución técnica actual, usando todas las herramientas a su disposición, así como una narrativa que se siente fresca para el cine actual.

Contrario a lo que se pudiera pensar, no está usando la nostalgia barata para atraer al público, sino revisitando un género que tenía olvidado desde una óptica actual, que no se siente tan inocente como sus mencionados clásicos.

El Día de la Revelación (Universal)

Steven Spielberg armó un gran equipo para El Día de la Revelación

Si bien ya es un director probado, hay que decir que Steven Spielberg armó un gran equipo para El Día de la Revelación, contando con viejos conocidos de otros proyectos.

El guion corre a cargo de David Koepp, responsable de textos como el de Jurassic Park, lo que nos da nuevamente un equilibrio perfecto entre el espectáculo y la estructura narrativa.

Por su parte, John Williams regresa en la música, mostrando que aún le queda mucho que dar a la industria con piezas que elevan cada escena en pantalla.

Finalmente, la fotografía de Janusz Kamiński completa este equipo, asegurando una estética visualmente impactante y coherente con el estilo del director.

El Día de la Revelación (Universal)

El Día de la Revelación tiene repercusión en la actualidad

Algo importante a mencionar es que El Día de la Revelación tiene repercusión en la actualidad, pues Spielberg siempre ha utilizado a los alienígenas para hablar de la condición humana.

En E.T. hacía una alegoría a la infancia y la inocencia, mientras que La guerra de los mundos se centró en el trauma luego del 11 de septiembre.

Aquí el enfoque es la desconfianza moderna hacia las versiones oficiales, el clima de filtraciones y teorías de conspiración, donde la verdad se vuelva más una serie de interpretaciones que algo infalible e incuestionable.

Siendo una “pregunta incómoda” sobre la confianza en la época actual, donde incluso la misma condición y experiencia humana son debatibles.

El Día de la Revelación (Universal)

¿Vale la pena El Día de la Revelación?

El Día de la Revelación no solo es un regreso triunfal de Steven Spielberg, también se alza como un nuevo referente para el cine de ciencia ficción.

Al combinar el misterio con la escala épica de sus primeros trabajos, Spielberg demuestra con El Día de la Revelación que nadie maneja el asombro cinematográfico como él.

Además, el reparto encabezado por Emily Blunt hace que la experiencia sea única no solo para los fans del género, sino para todo aquél que guste del cine y las historias elaboradas.

Sin duda, es la película que recordará al mundo por qué Steven Spielberg es una de las figuras más importantes de la historia del cine.