Warner Bros. ha sorprendido a todos los fans del terror con el anuncio del reestreno de IT en cines de México.

El reestreno de IT en cines de México se debe a la llegada de la serie It: Bienvenidos a Derry, que es precuela de la película.

¿Cuándo será el reestreno de IT en cines de México?

De acuerdo con la propia Warner Bros., el reestreno de IT en cines de México será el próximo 24 de septiembre de 2025, es decir, a finales del mes actual.

Reestreno de IT en cines de México (Warner Bros.)

La versión que veremos en el reestreno de IT en cines de México, es la más reciente desarrollada por Warner Bros. y dirigida por Andy Muschietti, la cual fue muy bien recibida por los fans.

Hay que mencionar que esta nueva versión se dividió en dos partes; sin embargo, para este reestreno solo podremos ver la primera entrega de la saga, no hay detalles si después se reestrenará la segunda entrega.

Otra cosa que también conviene aclarar es que no se ha dicho si la película estará varios días en cartelera ni los horarios de esta, pues se asume que será una presentación limitada.

Por lo general este ti pode reestrenos solo se colocan un fin de semana, o unos 5 días a lo mucho en cartelera.

It (Warner Bros.)

El reestreno de IT en cines de México traerá un adelanto de IT: Bienvenidos a Derry

Algo que Warner Bros. sí dejó en claro es que este reestreno de IT en cines de México tendrá un plus, pues los fans podrán ver un adelanto exclusivo de IT: Bienvenidos a Derry en la pantalla grande.

No se menciona si el adelanto de IT: Bienvenidos a Derry en el reestreno de IT en cines de México será un nuevo tráiler, algunos clips aleatorios o un capítulo completo.

Hay que señalar que la serie se estrenará hasta el 26 de octubre de 2025 en HBO Max, por lo que este contenido especial sería uno que no revele mucho de la trama.

Warner Bros. no se arriesgará a que se filtren cosas importantes de su show un mes antes de su estreno oficial en HBO Max.