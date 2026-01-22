It: Bienvenidos a Derry, la nueva serie estrella de HBO Max, estaría caminando rumbo a la realización de una segunda temporada.

Esto no es una sorpresa para los fans de Pennywise, pues la compañía ya había anunciado sus planes para lanzar, por lo menos, tres temporadas.

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de It: Bienvenidos a Derry?

De acuerdo con información de IMDb, la segunda temporada de It: Bienvenidos a Derry está planeada para el 2027.

Por otra parte, se espera que la tercera temporada sea estrenada en 2028 como parte del catálogo de la plataforma de streaming.

Sin embargo, y pese a toda la expectación que hay en torno a la expansión, la serie no ha sido renovada oficialmente.

Aún así, se dice que el realizador de la serie, Andy Muschietti, ya se encuentra trabajando en los nuevos episodios.

Ahora ya solo es cuestión de tiempo para que HBO se pronuncie al respecto, lo cual suelen hacer por medio de imágenes promocionales o un primer tráiler.

It: Bienvenidos a Derry retrocederá en el tiempo con cada nueva temporada

Como bien se sabe, la temporada 1 de It: Bienvenidos a Derry transcurre en el año de 1962; es decir, previo a los eventos que se han adaptado hasta la fecha y que muestran la historia del Club de los Perdedores.

De acuerdo con varias filtraciones, la temporada 2 de la serie daría un salto en retroceso y mostraría más ataques de Pennywise, pero ahora en 1935; mientras que en la temporada tres se remontará a hechos ocurridos en 1908.

La propuesta es mostrar el ciclo de terror de Pennywise a lo largo de los años y su impacto en eventos históricos como lo fue la guerra fría y las tensiones raciales de la época.