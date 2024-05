Bill Skarsgård protagonizará la nueva serie de It, Welcome to Derry de Max, la precuela de las películas basadas en la obra de Stephen King.

Deadline ha dado a conocer que Bill Skarsgård -33 años de edad- será el protagonista de Welcome to Derry, en donde repetirá su papel del payaso Pennywise o It.

Cabe mencionar que Bill Skarsgård se ha encargado de darle vida a It, el aterrador payaso que creó Stephen King -76 años de edad- desde el 2017 y en 2019 en It: Capítulo 2.

Bill Skarsgård también será productor de Welcome to Derry

Se ha dado a conocer que Bill Skarsgård, además de repetir su papel como Pennywise en la serie precuela que prepara Max, Welcome to Derry, también será productor.

Pues además de que Bill Skarsgård será una vez más Pennywise como lo fue en 2017 y 2019, se unirá a Andy Muschietti, Barbara Muschietty -52 años de edad- y Jason Fuchs -38 años de edad- para ser productor.

El año pasado Bill Skarsgård aseguró que no estaba involucrado en la serie precuela de Welcome to Derry, ahora se revela que sí estará presente en las filmaciones y producción.

La precuela de Welcome to Derry de It que desarrolla Max, se ha estado desarrollando desde el año 2022, e incluso se ha dicho que ese podría no ser el título definitivo.

Por lo que puede que haya varios cambios, como ahora el hecho de que siempre sí Bill Skarsgård será una vez más Pennywise.

Se sabe que esta serie en donde Bill Skarsgård será Pennywise una vez más, tendrá un total de 9 capítulos en donde 4 de ellos estarán dirigidos por Andy Muschietti -50 años de edad-.

Just when you thought your nightmares were over… Bill Skarsgård has been cast in the Max Original Series Welcome to Derry (working title), reprising his role as Pennywise from “It” and “It Chapter Two.” https://t.co/XpXypptEnT pic.twitter.com/d4foLkQ8IZ — IT Chapter Two 🎈🎈 (@ITMovieOfficial) May 31, 2024

¿Cuándo se estrenará Welcome to Derry con Bill Skarsgård?

Bill Skarsgård ha sorprendido a todos al revelar que siempre sí estará en la serie precuela de It, Welcome to Derry que será producida por Max.

Y sí, Bill Skarsgård estará dando vida una vez más al payaso Pennywise como lo hizo en las dos películas de It, inspiradas en la novela de Stephen King.

Si bien la serie precuela de It donde Bill Skarsgård será uno de los protagonistas se iba a estrenar par este Halloween, todo indica que habrá que esperar un poco más.

Pues el CEO y presidente de HBO Max, Casey Bloys, ha sugerido que Welcome to Derry con Bill Skarsgård, podría estrenarse más probablemente en 2025 .