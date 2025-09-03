A través de un teaser en redes sociales, HBO Max dio a conocer la fecha de estreno de IT: Bienvenidos a Derry, su nueva serie basada en la obra de Stephen King.

IT: Bienvenidos a Derry servirá de precuela de las películas más recientes de “ESO”, dirigidas por Andy Muschietti.

¿Cuándo se estrena IT: Bienvenidos a Derry en HBO Max?

Según el teaser de HBO Max, IT: Bienvenidos a Derry se estrenará el próximo domingo 26 de octubre de 2025.

Todo el mundo está deseando ver ESO 🤡 #ITBienvenidosADerry estrena el 26 de octubre en HBO Max 🎈 pic.twitter.com/thtjBXgZWg — HBO Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) September 2, 2025

Además, se confirmó que IT: Bienvenidos a Derry tendrá un estreno semanal en HBO Max.

Es decir, un capítulo cada domingo hasta terminar toda la temporada.

Una estrategia de estreno tradicional en HBO para sus producciones más fuertes, las cuales van dosificando su estreno como en el formato de televisión.

Otra cosa que se mencionó es que la serie contará con un total de 9 capítulos, por lo que el final de temporada lo veremos hasta el último fin de semana del año.

Con lo que HBO asegura tener dominado el rating noviembre y diciembre de 2025.

De momento solo está confirmada una temporada, dependiendo del éxito podría haber más episodios en el futuro.

IT: Bienvenidos a Derry (HBO Max / Brooke Palmer)

¿De qué tratará IT: Bienvenidos a Derry? Nueva serie de HBO Max

IT: Bienvenidos a Derry de HBO Max presentará uno de los primeros secuestros de Pennywise en el mencionado pueblo.

Esto ocurre años antes del inicio de la trama de las películas de Andy Muschietti.

En IT: Bienvenidos a Derry de HBO Max, veremos la historia de la familia Hanlon, quienes se mudan al pueblo cuando se desata una serie de tragedias luego de la desaparición de un niño.

La serie fue desarrollada por el mismo Andy Muschietti, el cual dirigió los primeros 4 capítulos, con el fin de mantener la coherencia con el remake de hace unos años.

Además, Bill Skarsgård fue uno de los productores y anunció su regreso como Pennywise en IT: Bienvenidos a Derry, algo que fue aplaudido por los fans.