It: Welcome to Derry estrena primer tráiler y adelanta en qué temporada de 2025 se estrenaría

Al fin se ha estrenado el primer tráiler de la serie It: Welcome to Derry de HBO Max que promete acaparar a la audiencia.

Además del primer tráiler de la serie It: Welcome to Derry, la plataforma de streaming aún llamada Max ya nos adelantó en qué temporada de 2025 se estrenaría.

Primer tráiler de It: Welcome to Derry y temporada de 2025 en la que estrenará

Fans presten atención que les tenemos la temporada 2025 en la que se estrena It: Welcome to Derry y su primer tráiler para que los disfrutes desde ya:

Fecha de estreno: Próxima temporada de otoño 2025

Plataforma de streaming: HBO MAX

It: Welcome to Derry estrena su primer tráiler casi a la madrugada para espantar a los fans, pero luego lo borra

Ante el estreno del primer tráiler de la serie It: Welcome to Derry, los fans no han pasado desapercibido la estrategia de la plataforma de Max.

Luego de que notar que la serie It: Welcome to Derry estrenó su primer tráiler casi a la madrugada para espantar a los fans, pero luego el video fue borrado.

De manera sorpresa, HBO MAX liberó hace unos momentos el tráiler de la esperada serie de IT: Welcome To Derry.



La historia contará los orígenes de Pennywise. pic.twitter.com/CONST5CUa1 — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) May 20, 2025

Ante ello, los fans se dijeron agradecidos por darles algo con que soñar en su noche tranquila, a l ver el regreso del icónico payaso Eso.

Y aunque los chistes irónicos relucieron, los fans están más que ansiosos de ver el regreso del temible payaso It ahora a la televisión.

So hyped for it! pic.twitter.com/2mD1txSCF8 — Ignition Casino (@IgnitionCasino) May 19, 2025

¿De qué trata la serie It: Welcome to Derry de HBO Max?

It: Welcome to Derry de HBO Max es nada más ni menos que la serie precuela de las películas del director argentino Andy Muschietti, de 51 años de edad.

Serie la cual estará ambientada en 1962 antes de los eventos narrados en la primera película ; y se inspira en la novela de terror publicada por Stephen King en 1986, IT.

La historia comienza luego de que una familia acaba de mudarse a la “tranquila” localidad de Main e, donde la gente no es especialmente amable.

Y donde el terror se desatará cuando una siniestra canción se comience a escuchar por las cañerías para poner los pelos de punta a los niños del lugar.

It: Welcome to Derry estrena primer tráiler y adelanta en qué temporada de 2025 se estrenaría (Especial )

Elenco de la serie It: Welcome to Derry de HBO Max

El elenco de la serie It: Welcome to Derry de HBO Max traerá a nuevos personajes con nuevas actuaciones, pero lo que más emociona es el regreso del actor Bill Skarsgard como Pennywise.

Por lo que el elenco de la serie de It: Welcome to Derry de HBO Max se integra por:

Bill Skarsgard de 34 años de edad

Taylour Paige de 34 años de edad

Jovan Adepo de 36 años de edad

James Remar de 71 años de edad

Madeleine Stowe de 66 años de edad

Chris Chalk de 47 años de edad

Chad Rook de 43 años de edad

Stephen Rider de 45 años de edad

Jake Gosden se desconoce su edad

Kimberly Norris Guerrero de 58 años