Tras su muerte, Stephen Hibbert es recordado como uno de los guionistas más prolíficos de Hollywood, sobre todo en la década de los 80’s y 90’s, además de aparecer en algunas películas.

Sin embargo, para muchas personas Stephen Hibbert es más reconocido por aparecer en Pulp Fiction como “El Lelo”, al lado de Zedd.

¿Quién fue Stephen Hibbert?

Stephen Anthony Hibbert fue un actor y guionista británico estadounidense, conocido por escribir varias series de comedia en los 80’s y 90’s, así como su papel en Pulp Fiction.

Stephen Hibbert (Especial / Ronnie Butler)

¿Qué edad tenía Stephen Hibbert?

Al momento de su muerte Stephen Hibbert tenía 68 años; nació el 14 de junio de 1960.

¿Quién fue la esposa de Stephen Hibbert?

Stephen Hibbert estuvo casado con la actriz Julia Sweeney en los 90’s, no hay detalles que estuviera en una relación al momento de su muerte.

¿Qué signo zodiacal era Stephen Hibbert?

Al haber nacido el 14 de junio, Stephen Hibbert era del signo de Géminis.

Stephen Hibbert en Pulp Fiction (Paramount)

¿Cuántos hijos tenía Stephen Hibbert?

Stephen Hibbert tenía 2 hijos y una hija; Ronnie, Rosalind y Greg.

¿Qué estudió Stephen Hibbert?

No se tienen datos de la carrera ni la institución educativa donde estudió Stephen Hibbert, aunque se sabe que tuvo que ver con medios visuales y escritura guionizada.

¿En qué ha trabajó Stephen Hibbert?

Stephen Hibbert empezó su carrera desde los 80’s como guionista, la cual continuó durante toda su vida, con algunas apariciones esporádicas en cine y televisión.

Estos son los proyectos donde participó Stephen Hibbert:

Pulp Fiction

Austin Powers

El Gato

La Leyenda del Tesoro

Late Night with David Letterman

El Pato Darkwing

Tiny Toons

Animaniacs

MADtv

Aprendiendo a Vivir

Jericho

True Jackson VP

Rush Hour

Stephen Hibbert murió el 2 de marzo

Lamentablemente Stephen Hibbert murió el pasado lunes 2 de marzo debido a un paro cardíaco, según lo reportado por los hijos del actor.

Todo indica que la muerte de Stephen Hibbert fue inesperada, ya que no había reportes de que este sufriera alguna afección en el corazón.

Los hijos del actor agradecieron las condolencias de amigos y fans de este, señalando que siempre fue entregado a su familia y las artes.

Por su parte Stephen Hibbert siempre estuvo agradecido a Quentin Tarantino por darle el papel de “El Lelo”, considerando que nunca recibiría más reconocimiento en otro trabajo.