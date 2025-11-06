Un día triste para el mundo del doblaje, la actriz venezolana María Teresa Guedes Medina, conocida como Maythe Guedes, murió el 5 de noviembre de 2025 a los 55 años de edad.

La información sobre la muerte de Maythe Guedes la dio su hijo, el también actor de doblaje Ricardo Sorondo, mediante un comunicado a través del estudio Doblarte Films C.A.

Maythe Guedes (Agencia México)

¿De qué murió Maythe Guedes?

De acuerdo con la información oficial, Maythe Guedes murió debido al cáncer cervicouterino que le fue diagnosticado en agosto de 2024.

Debido a dicho diagnóstico, la familia de Maythe Guedes inició una campaña de recaudación para solventar los gastos derivados de todo el tratamiento.

Maythe Guedes (Agencia México)

Con una trayectoria de más de 30 años, su voz fue parte de producciones distribuidas en:

México

Venezuela

Colombia

Argentina

Chile

Perú

Además, fue cantante lírica, guitarrista y tecladista en bandas underground en Caracas, participando también en temas y canciones de diversas series.

Asimismo fue la fundadora de Doblarte Films, estudio de grabación y doblaje, el cual fue el encargado de localizar varios proyectos importantes en español latino.

Sin olvidar su labor donde promovió la producción independiente y la formación profesional en Venezuela, impartiendo talleres en “Voces de Marca”.

Maythe Guedes (Especial)

¿Cuáles fueron los personajes de Maythe Guedes?

En más de 30 años de carrera, Maythe Guedes fue parte de una gran cantidad de obras, principalmente en producciones animadas, tanto occidentales y orientales.

Estos son los personajes más emblemáticos de Maythe Guedes: