La tarde de hoy domingo 26 de octubre de 2025, se dio a conocer la muerte de Alicia Bonet a los 78 años de edad, quien fuera una famosa actriz del cine mexicano durante las décadas de los 60’s y 70’s.

La información fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), quien mediante un mensaje en redes sociales lamentó la muerte de la actriz.

Alicia Bonet es recordada por su participación en destacas películas del cine mexicano como “Hasta el viento tiene miedo”, “Despedida de soltera” y “El escapulario”.

¿De qué murió Alicia Bonet, famosa actriz del cine mexicano?

No obstante, no compartió detalles sobre su muerte, por lo que las causas del deceso, hasta el cierre de esta nota, se mantienen como desconocidas.

Y es que en contraste con los personajes intensos, emocionales y llenos de versatilidad a los que Alicia Bonet dio vida en el escenario y pantalla, su vida personal se mantuvo lejos de los reflectores.

Por tal motivo la ANDI hizo mención a su destacada carrera en cine, teatro y televisión, la cual manifestaron forma parte del legado artístico que deja la actriz Alicia Bonet.