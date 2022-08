Todo parece indicar que la era del DCEU como lo conocemos está por llegar a su fin; Walter Hamada, líder de DC Films, estaría por salir de Warner Bros. Discovery.

Esto lo dio a conocer The Hollywood Reporter, al señalar que la gente de Warner Bros. Discovery no estaría interesada en continuar su relación con Walter Hamada.

De hecho, se menciona que Warner Bros. Discovery estaría en pláticas con Dan Lin, productor de Aladdin, The Lego Movie y el reboot de IT, para que tome el lugar de Walter Hamada.

DCEU

Dan Lin se haría cargo no sólo de la parte cinematográfica de DC, también de todo lo relacionado a televisión, en algo parecido a lo que hace Kevin Feige en Marvel.

Si bien en un inicio se reportó que Walter Hamada podría quedarse en DC Films, al parecer no se le ha hecho ninguna oferta ni ha habido negociaciones para mantenerlo en la empresa.

Por el contrario, se han sostenido fuertes acercamientos con Dan Lin y su productora Rideback, lo que indica el interés por este productor para que dirija DC Films.

¿Cuál es el legado de Walter Hamada en DC Films?

Walter Hamada entró a DC Films en uno de los puntos más bajos de la marca, en 2018 tras el fracaso de la Liga de la Justicia, teniendo como idea regresar a las películas individuales en lugar de construir un universo.

Fue Walter Hamada (junto con Toby Emmerich) quien apoyó la idea de tener obras separadas como Joker y The Batman, que fueron un éxito a nivel taquilla en distintos grados.

Además de que logró el primer gran éxito del DCEU con Aquaman, apoyando también los desarrollos centrados en personajes, con pequeñas referencias a un universo; pero sin llegar a más.

Sin embargo, la gestión de Walter Hamada ha sido bastante cuestionada en relación al desempeño general de sus proyectos de DC, así como su trato con el talento previo a su llegada.

Aquaman (@aquamanmovie)

Ray Fisher lo ha acusado de ser parte de las personas que sabotearon Liga de la Justicia, además de tener dejos de racismo y misoginia por hacer caso omiso a las acusaciones en contra de Joss Whedon.

Sin olvidar que también se acuso a Walter Hamada de interferir en la investigación alrededor de Liga de la Justicia; Gal Gadot secundó varias de estas acusaciones, sin apuntar al ejecutivo directamente.

Asimismo, los fans señalan a Walter Hamada como el culpable de hacer a un lado a parte del elenco original del DCEU, principalmente a Henry Cavill y Ben Affleck, empeñándose en eliminar sus versiones de Superman y Batman.

A mencionar que si bien Walter Hamada tuvo aciertos; el balance general de sus proyectos en DC Films es negativo, con el fracaso de The Suicide Squad, Birds of Prey, Wonder Woman 1984 y la tibia taquilla de Shazam!.

Birds of Prey con Harley Quinn (Warner Bros.)

Analistas han señalado que, más allá de las críticas y calidad, las 4 películas del “SnyderVerse” fueron más exitosas que casi todas las de Walter Hamada en el DCEU (sin contar Joker y The Batman).

En otras palabras, Walter Hamada tampoco pudo levantar el barco del DCEU. Se espera que su salida sea tras el estreno de Black Adam.

Con información de The Hollywood Reporter.