Rudy Youngblood, actor conocido por ser parte de Apocalypto de Mel Gibson, fue detenido el pasado martes 14 de octubre de 2025 por presunta violencia familiar.

Siendo esta la segunda vez que Rudy Youngblood se ve envuelto en problemas con las autoridades de Estados Unidos, tras un incidente en 2017.

¿Quién es Rudy Youngblood?

Rudy Youngblood es un actor y músico de Estados Unidos, cuyo papel más reconocido es el de Garra de Jaguar en Apocalypto.

Si bien es de ascendencia mexicana, durante la filmación de Apocalypto decidió cambiar su nombre oficialmente, su nombre de nacimiento es Rudy Nathaniel Jamal González.

Además es conocido por hacer activismo a favor de las comunidades nativas en Estados Unidos, así como la concientización de VHI, el SIDA, y el abuso infantil, entre otras.

¿Qué edad tiene Rudy Youngblood?

Rudy Youngblood nació el 21 de septiembre de 1982, actualmente tiene 43 años.

¿Quién es la esposa de Rudy Youngblood?

No hay detalles de que Rudy Youngblood tenga esposa o esté en una relación actualmente.

¿Qué signo zodiacal es Rudy Youngblood?

Al haber nacido el 21 de septiembre, Rudy Youngblood es del signo de Libra.

¿Cuántos hijos tiene Rudy Youngblood?

Rudy Youngblood no tiene hijos o hijas. Se sabe que tiene dos hermanas menores a las que cuidó debido a la ausencia de su padre y alcoholismo de su madre.

¿Qué estudió Rudy Youngblood?

Rudy Youngblood estudió en la Belton High School, aunque dejó sus estudios por dedicarse a la actuación, siendo parte de la American Indian Dance Theatre.

¿En qué ha trabajado Rudy Youngblood?

Rudy Youngblood se ha desempeñado principalmente como actor de cine, en películas de cartelera media y baja; así como actor de teatro en obras locales.

La película más reconocida de Rudy Youngblood es Apocalypto de 2006.

Aquí te dejamos las películas en las que ha participado Rudy Youngblood:

Spirit: The Seventh Fire

Apocalypto

Beatdown

Into the Americas

Windwalkers

Crossing Point

Attrition

Hell on the Border

Dandelion Season

Rudy Youngblood fue arrestado por violencia familiar en Estados Unidos

En la madrugada del 14 de octubre de 2025, Rudy Youngblood fue arrestado en Texas, Estados Unidos, tras girarse una orden de aprensión en su contra por violencia familiar.

De acuerdo con el informe de las autoridades, Rudy Youngblood habría asfixiado a un familiar, sin darse a conocer la identidad de este.

Tras ser detenido cerca del Lago Belton, luego de una revisión de rutina debido a que estaba estacionado en un lugar prohibido, fue llevado a la cárcel de condado.

Salió en libertad al poco tiempo tras pagar una fianza de 20 mil dólares, aunque podría ser imputado por cargos de posesión de drogas, tras encontrarse una “sustancia blanca cristalina” en su auto.

Esta es la segunda vez que Rudy Youngblood es arrestado en los últimos 10 años en Estados Unidos; en 2017 fue detenido en Miami por alterar el orden público en estado de ebriedad.