La madrugada de este martes 12 de agosto, Jhay Cortez fue arrestado en Miami.

De acuerdo con reportes, Jesús Manuel Nieves Cortés, conocido artísticamente como Jhay Cortez, estuvo detenido unas horas en el Condado de Miami-Dade; sin embargo, ya recuperó su libertad.

El cantante puertorriqueño pagó una fianza, pero ¿qué fue lo que sucedió?

¿Por qué arrestaron a Jhay Cortez? El cantante fue detenido en Miami

A Jhay Cortez, de 32 años de edad, se le detuvo por llevar consigo menos de 20 gramos de cannabis y cocaína.

Por lo que hoy Jhay Cortez enfrenta dos cargos por posesión de sustancias controladas, recoge el portal Telemundo Puerto Rico.

El también productor discográfico recuperó su libertad al pagar una fianza de 3 mil dólares (más de 55 mil pesos mexicanos).

2,500 dólares (más de 46 mil pesos mexicanos) por posesión de cocaína.

500 dólares (más de 9 mil pesos mexicanos) por posesión de marihuana.

Aunque ya está libre, Jhay Cortez aún enfrenta un proceso legal.

Hasta el momento, el cantante no ha dado una declaración sobre esta situación; su representante también ha guardado silencio.

Polémicas opacan el éxito de Jhay Cortez

A lo largo de su carrera, Jhay Cortez ha protagonizado varias polémicas; sin embargo, es su primer arresto conocido.

Jhay Cortez se ha enfrentado a J Balvin, de 40 años, a quien acusó de copiarle sus ideas e incluso lo llamó insecto.

Así como se peleó con Rauw Alejandro, de 32 años, luego de que éste cuestionara su talento como compositor y lo criticara por no vender suficientes boletos en su gira.

Aunado a esto, lo han acusado de copiar el estilo de Feid, de 32 años.

Y está en la mira por su relación amorosa con la estrella XX, Mia Khalifa, de 32 años.

Además de su pelea con cantantes, dio de qué hablar cuando supuestamente se coló a un maratón en Brasil donde no era uno de los competidores y aún así ganó una medalla.

Debido a que al artista le encanta robar foco a través del escándalo, se espera que pronto emita una declaración sobre su arresto.