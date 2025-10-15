Un reporte de la policía de Belton, Texas, Estados Unidos, dio a conocer el arresto de Rudy Youngblood, actor conocido por ser parte de Apocalypto de Mel Gibson.

De acuerdo con el informe de las autoridades de Texas, Rudy Youngblood, fue arrestado por agredir a un miembro de su familia.

Complementando el reporte de la policía, el portal TMZ señala que el arresto de Rudy Youngblood, actor de Apocalypto. fue en la madrugada del martes 14 de octubre, por agresión a un familiar.

La información señala que Rudy Youngblood le impidió respirar a la persona agredida, todo indica que estaba asfixiando de alguna manera al agredido.

No obstante, no se dio más información al respecto, se desconoce la identidad del familiar agredido ni la naturaleza real del ataque del actor de Apocalypto.

La detención se llevó a cabo alrededor de las 12:00 a.m., tras que un oficial de Belton se encontrará con el actor, el cual había estacionado su auto cerca de una rampa en el Lago Belton.

Al hacer la revisión de rutina, el agente vio que había una orden de arresto en su contra.

Rudy Youngblood fue llevado a la Cárcel del Condado de Bell, aunque salió a las pocas horas, tras pagar una fianza de 20 mil dólares.

Es la segunda vez que arrestan al actor de Apocalypto

Este es el segundo arresto de Rudy Youngblood en los últimos 10 años; anteriormente el actor de Apocalypto tuvo problemas con la policía de Miami en 2017.

En esa ocasión el actor de Apocalypto fue detenido por alterar al orden público, debido a que se encontraba en un evidente estado de embriaguez.

No obstante, también salió bien librado de ese arresto, pues tras ser llevado ante las autoridades, fue liberado debido a que se retiraron todos los cargos.

Hay que señalar que las cosas en Texas podrían ser más complejas para Rudy Youngblood, pues también se le encontró una “sustancia blanca cristalina”.

Dependiendo de los resultados del laboratorio se determinará si también se le imputan cargos por posesión de drogas.