El actor Raymond Cruz de 60 años de edad, conocido por su personaje de Tuco Salamanca en Breaking Bad fue arrestado por agresión y eso no lo creen los amantes de la serie.

Debido a la maldad que mostraba Raymond Cruz con su personaje en de Breaking Bad los amantes de la serie se están burlando de que haya agredido con una manguera, pero ¿cómo sucedió todo? Te explicamos.

¿Por qué arrestaron a Raymond Cruz? El actor de Breaking Bad agredió inocentemente con una manguera

Tal parece que Raymond Cruz no usa su personaje de Tuco Salamanca de Breaking Bad en la vida real, pues fue arrestado y el motivo fue agresión con una manguera.

Según la información dada por TMZ, el actor fue detenido el 8 de septiembre con cargo de agresión menor después de que alguien llamó a la policía para denunciar.

Lo curioso fue que el actor Raymond Cruz pudo haber usado la manguera para golpear a alguien, pero no fue así, sino que tal parece que usó el artefacto para rocíar a una menor de edad.

El testigo que llamó a la policía aseguró que el actor de Breaking Bad agredió a su hija al haberla mojado con una manguera de jardín.

Sin embargo, un testigo de la acción que tuvo Raymond Cruz atestiguaron que se trató de un accidente que el actor tuvo con la menor de edad.

Según el testigo, Raymond Cruz estaba lavando su carro cuando le pidió a la menor alejarse, de modo que cuando él siguió con la limpieza de su automóvil la mojó, pero no a propósito.

Los hechos ocurrieron afuera de la casa del actor de Breaking Bad en Silverlake, Los Ángeles, Estados Unidos.

El último reporte sobre el arresto de Raymond Cruz fue que ya está en libertad y tendrá que regresar a la corte el 1 de octubre al juicio posiblemente con el Fiscal de Los Ángeles.

Fans de Breaking Bad se burlan de Raymond Cruz y su maldad lejana a Tuco Salamanca

La detención de Raymond Cruz por haber mojado a una menor de edad con una manguera se ha hecho viral y los fans de Breaking Bad no perdonan.

Y es que los usuarios de Instagram se están burlando de la poca maldad que tiene Raymond Cruz en la vida real comparada a su personaje de Tuco Salamanca.

Usuarios de Instagram se burlan de Raymond Cruz y su detención. (Usuario de Instagram / Captura de pantalla)

Incluso, han proclamado la inocencia de Tuco, así como la recomendación de que Raymond Cruz hable a Saul Goodman, otro personaje entrañable de Breaking Bad.