Mel Gibson reveló algunos secretos de su película Apocalypto y su experiencia en México. ¿Se está trabajando en una posible película de Apocalypto 2?

Apocalypto fue uno de los rodajes más complicados de la carrera del director estadounidense; esto, debido a que la película fue hablada en lengua maya.

Ambientada en la región de Yucatán, México, la película tuvo un presupuesto de 40 millones de dólares, donde logró una notable recaudación al superar los 120 millones de dólares a nivel global.

Hasta el día de hoy, Apocalypto sigue siendo un hit de la cultura cinematográfica debido a sus controversias y secretos durante el rodaje.

Mel Gibson reveló algunos secretos de la película Apocalypto

En una entrevista con Joe Rogan para su canal de YouTube PowerfulJRE, Mel Gibson reveló algunos secretos de la película de Apocalypto.

Mel Gibson confesó que, inicialmente, él pensaba en dirigir una película de persecución; sin embargo, buscaba darle un sentido más apocalíptico.

El director comentó que, tras haber leído el libro Popul Vuh; el cual, es un libro sagrado maya que narra la creación del mundo y la creación de los seres humanos, fue así que tuvo la idea de contar la historia de la cultura maya.

Esta película generó controversia y cierta “resistencia” en Hollywood para hablar de los temas referentes a la cultura, como lo fueron los sacrificios humanos.

“Hubo mucha oposición (...), es un tema muy importante (...). La idea era que todos somos responsables de esto. El sacrificio era por toda la humanidad” MEL GIBSON

Mel Gibson (Mel Gibson News Twitter @MelGibsonNew)

¿Apocalypto 2? Mel Gibson está realizando otro proyecto cinematográfico

Mel Gibson reveló estar realizando un proyecto cinematográfico encaminado a temas de resurrección. ¿Será esto una posible señal de que tendremos Apocalypto 2?

El director reveló estar trabajando junto a historiadores para trabajar fielmente a su proyecto.

Esto coincide con los rumores de hace unos meses sobre una posible secuela de Apocalypto.

De acuerdo a los rumores, se tenía “previsto”, que Mel Gibson diera a conocer de este proyecto en 2025.

Sin embargo, el director no ha declarado abiertamente estar trabajando en una secuela.

Mel Gibson reveló haber trabajado en México un par de veces

Mel Gibson reveló haber trabajado en México un par de veces; en donde el director estuvo en dos ocasiones, yendo específicamente de visita a Veracruz.

Ahí, grabó su éxito cinematográfico Apocalypto y la película, Atrapen al Gringo. Ésta última causó de igual manera controversia debido a que el director solicitó utilizar el reclusorio para el rodaje y mandar el desalojo de los presos; todo esto en tiempos de Los Zetas. (2010).