Michelle Yeoh hizo historia al ser la ganadora absoluta de SAG Awards 2023, así como fue la actriz a quien Jamie Lee Curtis besó en la boca.

En la carrera por los premios del cine, la actriz Michelle Yeoh se colocó en lo más alto de la cumbre en Hollywood al llevarse el premio a Mejor Actriz en los SAG Awards 2023.

Lo que ha hecho que Michelle Yeoh se convierta en favorita para llevarse el Oscar 2023, tras romper la racha de Cate Blanchett - de 53 años de edad- en los premios del cine.

Además de que, históricamente, Michelle Yeoh se convirtió en la primera mujer de origen asiático en hacerse con un premio del sindicato de actores con el SAG Awards 2023.

Jamie Lee Curtis besa a Michelle Yeoh (Especial)

¿Quién es Michelle Yeoh, actriz besada por Jamie Lee Curtis y ganadora a Mejor Actriz en los SAG Awards 2023?

Nacida como Michelle Yeoh Choo-Kheng el 6 de agosto de 1962 en Malasia, Michelle Yeoh es una actriz -de 60 años de edad- ganadora del SAG Awards 2023 a Mejor Actriz por su interpretación en Everything Everywhere All at Once.

Además de que Michelle Yeoh fue la protagonista de unos de los momentos más virales en los SAG Awards 2023 al ser besada en la boca por Jamie Lee Curtis.

Sin embargo, la fama de la actriz malaya de origen chino Michelle Yeoh va más allá de esta época en la que se encuentra en Hollywood.

Debido a que la carrera de Michelle Yeoh en el cine viene desde muy atrás, pero antes de esto comenzó a los 4 años como bailarina de ballet e incluso formó parte del Royal Academy of Dance de Londres.

Aunque Michelle Yeoh tuvo que dejar este sueño por una lesión, que la hizo probar otros ámbitos al ganar el concurso de belleza Miss Malasia y participando en Miss Mundo sin embargo no logró la corona.

La carrera en la actuación de Michelle Yeoh comenzó en el cine al debutar en la cinta “Dos Gángsters En Apuros” de 1984.

¿Quién es Michelle Yeoh, la ganadora absoluta de SAG Awards 2023 a quien Jamie Lee Curtis besó en la boca? (Jordan Strauss / Jordan Strauss/Invision/AP)

Año en el que también Michelle Yeoh apareció como modelo publicitaria en diversos anuncios, uno de ellos compartido con Jackie Chan -de 68 años de edad-.

La popularidad internacional de Michelle Yeoh la consiguió la convertirse en la “chica Bond” Wai Ling, espía china en “El Mañana Nunca Muere” de 1997

Y años más tarde Michelle Yeoh protagonizó la aclamada cinta “Tigre y Dragón” de 2000 que se llevara el Oscar a Mejor Película Extranjera.

Para después participar en las cintas de renombre “Memorias De Una Geisha” (2005) y “La Momia – La Tumba Del Emperador Dragón” (2008).

Entre otras películas destacadas de Michelle Yeoh están:

Guardianes de la Galaxia Vol. 2

Crazy Rich Asians

Minions: The Rise of Gru

La Escuela del Bien y del Mal

Avatar: The Way of Water

Además de Everything Everywhere All at Once cinta que Michelle Yeoh protagoniza y produce que la ha llevado a ser la ganadora del SAG Awards 2023 a Mejor Actriz.

Michelle Yeoh en Premios SAG 2023 (Tomada de video / Netflix)

SAG Awards 2023: Michelle Yeoh la ganadora a Mejor Actriz y una de las mejores vestidas

Michelle Yeoh no solo fue la ganadora a Mejor Actriz en los SAG Awards 2023, sino una de las mejores vestidas.

Luego de que Michelle Yeoh acudiera a los SAG Awards 2023 de la manera más elegante y glamurosa, sin duda vestida para ganar.

Ya que Michelle Yeoh portó un vestido en tubo en color negro con una larga tira de barbas en dorado de la casa de modas italiana Schiaparelli.

Además de que Michelle Yeoh se mostró de lo más sencilla, acompañando su look con unos aretes largo de oro y zapatillas altas en color negro.