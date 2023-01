Everything Everywhere All at Once: reparto, de qué trata y cuánto dura la película que ha recibido más nominaciones a los premios Oscar 2023.

El pasado 24 de enero se anunció la lista de los nominados a la 95a edición de los Premios de la Academia, en esta ocasión la cinta Everything Everywhere All at Once (Todo en todas partes al mismo tiempo) arrasó con las nominaciones al conseguir 11:

Mejor Película Mejor Actriz de Reparto para Stephanie Hsu y Jamie Lee Curtis Mejor Diseño de Vestuario Mejor Guion Original Mejor Actor de Reparto para Ke Huy Quan Mejor Canción Original por ‘This Is a Life’ Mejor Edición para Paul Rogers Mejor Actriz para Michelle Yeoh Mejor Dirección para Daniel Kwan y Daniel Scheinert Mejor Música Original Mejor Montaje

Pero, por qué está cinta es una de las favoritas para ganar el próximo 12 de marzo. A continuación te presentamos todos los detalles de esta película.

¿De qué trata Everything Everywhere All at Once?

Everything Everywhere All at Once se estrenó el 22 de marzo del 2022 y desde ese momento causó gran impacto en las personas.

La trama gira en torno a Evelyn Quan Wang (Michelle Yeoh), una mujer de origen chino que tras casarse con Waymond Wang (Ke Huy Quan) se va a los Estados Unidos, donde forma su familia y abre una lavandería.

Las cosas se complican cuando en medio de una auditoría y un posible divorcio, la mujer descubrirá que tiene poderes y emprenderá una aventura.

Evelyn tendrá que luchar contra los desconcertantes peligros del multiverso para lograr salvar a la humanidad.

Everything Everywhere All at Once se encuentra dirigida por Dan Kwan y Saniel Sheinert. Esta película independiente de multiversos combina la comedia, drama y ciencia ficción y se ha convertido en toda una sensación desde su estreno.

¿Cuál es el reparto de Everything Everywhere All at Once?

Además de contar con una gran historia, Everything Everywhere All at Once ha podido sobresalir gracias a su gran reparto.

Estos son los actores que participan en Everything Everywhere All at Once:

Michelle Yeoh como Evelyn Wang

Jonathan Ke Huy Quan como Waymond Wang

Stephanie Hsu como Joy Wang

James Hong como Gong Gong

Jamie Lee Curtis como Deirdre Beaubeirdra

Tallie Medel como Becky

Jenny Slate como Big Nose

Harry Shum Jr. como Chad

Sunita Mani como la Estrella musical

Randy Newman como Raccaconie

Andy Le como Alpha Jumper

Biff Wiff como Rick

Jane Lui

Anthony Molinari

Audrey Wasilewski

Peter Banifaz

Brian Le Andy Le

Aaron Lazar

Narayana Cabral

Chelsey Goldsmith

Craig Henningsen

¿Cuánto dura la película Everything Everywhere All at Once?

Everything Everywhere All at Once se puede ver en las plataformas de streaming Prime Video, Apple TV, Claro Video, YouTube y Google Play.

Cabe recordar que se encuentra en renta, por lo que se encuentra disponible desde 45 pesos mexicanos. O para las personas que quieran comprarla lo pueden hacer por un precio que va desde los 175 pesos mexicanos.

Everything Everywhere All at Once tiene una duración de 2 horas 20 minutos.