Los Premios Oscar 2023 ya están aquí y Everything Everywhere All at Once es la película con más nominaciones. Y si no te la quieres perder, aquí te decimos dónde verla.

El 24 de enero por fin se dio a conocer la lista de nominados para los Premios Oscar 2023, uno de los eventos más importantes dentro de la industria del cine.

Pues se encargan de reconocer el trabajo de todos aquellos que hacen posible la magia del cine, otorgando una estatuilla que muchos dentro de la industria anhelan.

Premios Oscar (STEFANI REYNOLDS / AFP)

Everything Everywhere All at Once (Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo) es la película que lidera las nominaciones para los Premios Oscar 2023.

¿Dónde ver Everything Everywhere All at Once antes de los Premios Oscar 2023?

Tras su estreno en el 2022, Everything Everywhere All at Once se estuvo proyectando en salas de cine de todo el mundo.

Pero si no te quieres perder de esta película entes de la llegada de los Premios Oscar 2023, aquí te decimos dónde ver Everything Everywhere All at Once.

Elenco y equipo de Todo en todas partes al mismo tiempo (MATT WINKELMEYER / Getty Images via AFP)

La película se encuentra disponible en plataformas de streaming y video, sólo que hay que pagar para alquilarla o comprarla.

A continuación te dejamos la lista de plataformas y precios en pesos mexicanos:

Google Play Películas

Alquiler: $45.00

Compra: $175.00

Amazon Prime Video

Alquiler: $60.00

Compra: $199.00

Claro Video

Alquiler: $57.00

Compra: $255.00

Apple TV

Alquiler: $60.00

Compra: $199.00

YouTube

Alquiler: alta definición $60.00 / definición estándar $45.00

Compra: alta definición &230.00 / definición estándar $175.00

Everything Everywhere All at Once: una de las películas favoritas de los Premios Oscar 2023

Everything Everywhere All at Once es una película que se estrenó en el 2022, la cual fue dirigida por Daniel Kwan y Daniel Sheinert.

Everything Everywhere All at Once consiguió un total de 11 nominaciones dentro de los Premios Oscar 2023, entre los que se encuentran: