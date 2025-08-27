Michel Franco, el director de cine mexicano, vuelve a las carteleras de cine con Dreams, su nueva película protagonizada por el bailarín mexicano Isaac Hernández y la actriz Jessica Chastain.

En palabras del propio Michel Franco, la película narra “una historia de amor verdadero” que evoca una metáfora sobre la relación entre México y Estados Unidos.

En febrero pasado, Dreams se presentó en el Festival Internacional de Cine de Berlín, donde recibió buenas críticas, aunque no resultó ganadora.

Si quieres saber más sobre este exitoso director y su nueva película, aquí te contamos quién es Michel Franco y por qué sus películas son tan reconocidas.

Michel Franco (EFE)

¿Quién es Michel Franco?

Michel Franco un guionista, productor y director de cine, originario de la Ciudad de México (CDMX).

Michel Franco es reconocido por sus películas de drama social

El famoso ha ganado dos veces el premio en el Festival de Ca, que le han valido reconocimientos en importantes eventos cinematográficos, como:

El Festival de Cine de Cannes

El Festival de Cine de Venecia

¿Qué edad tiene Michel Franco?

Nacido el 28 de agosto de 1979, Michel Franco tiene actualmente 45 años años de edad.

¿Quién es la esposa de Michel Franco?

Michel Franco mantiene su vida privada lejos de redes, por lo que se desconoce su estado civil o si tiene esposa.

Michel Franco (AP )

¿Qué signo zodiacal es Michel Franco?

Michel Franco es Leo, signo zodiacal que rige a nacidos entre el 23 de julio y el 22 de agosto.

Según los astrólogos, estas personas se caracteriza por su que pasión, creatividad e intensidad, rasgos que podrían apreciarse en el cine de Michel Franco.

¿Cuántos hijos tiene Michel Franco?

Se desconoce información pública sobre que tenga hijos.

¿Qué estudió Michel Franco?

Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana.

¿Dónde ha trabajado Michel Franco?

Michel Franco inició su carrera a principios de los años 2 mil, dirigiendo cortometrajes.

Su trabajo lo llevó a ganar reconocimientos en festivales como el de Huesca y de Dresde.

En 2009, su primer largometraje titulado Daniel y Ana, llegó a ser seleccionado en la Quincena de los Realizadores de Cannes.

Pero fue hasta 2012 cuando obtuvo su primer premio de reconocimiento internacional, con la película Después de Lucía, que se llevó el premio Una Cierta Mirada en el Festival de Cannes.

A esta película le han seguido otras cintas igual o más premiadas, entre ellas:

Nuevo orden

Sundown

Memory

Michel Franco (Stefanie Loos / AFP)

Michel Franco presenta en México ‘Dreams’ su más reciente película protagonizada por Isaac Hernández y Jessica Chastain

Michel Franco presentó Dreams en México junto a Jessica Chastain e Isaac Hernández.

La historia se centra en Fernando, un bailarín mexicano que busca triunfar en Estados Unidos junto a Jennifer, una filántropa estadounidense.

En conferencia de prensa, Michel Franco explicó que su objetivo con Dreams es mostrar cómo el poder entre países se refleja en las relaciones personales.

“Tenía la obsesión hacer una película que hablara de la relación entre los dos países, pero a partir de una relación íntima (…) Lo que me interesaba de la relación entre los dos países, es que nos necesitamos mucho y que no siempre las cosas son justas: el poder o el balance de poder, como se ve reflejado en la relación de estos dos personajes, va cambiando y tomando giros a veces esperados y otras veces sorpresivos” Michel Franco, cineasta mexicano

Dreams se estrenará en México el próximo jueves 11 de septiembre.

En febrero pasado, la película le permitió a Michel Franco competir por primera vez en el Festival Internacional de Cine de Berlín.