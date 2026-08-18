Nicolas Altmayer, destacado productor de cine independiente en Francia, dejó una huella profunda en la industria junto a su hermano Éric al fundar Mandarin & Compagnie, compañía con la que impulsó más de 70 largometrajes y series.

Entre sus producciones figuran éxitos como Jet Set, Brice de Nice, la trilogía OSS 117 y proyectos de directores reconocidos como François Ozon, Bertrand Bonello y Julia Ducournau.

El trabajo de Nicolas Altmayer fue reconocido con el Premio Daniel Toscan du Plantier, consolidando su prestigio como uno de los grandes productores franceses.

Nicolas Altmayer murió junto a su esposa Mathilde Favier el 17 de agosto de 2026 en el oeste de Francia.

¿Quién fue Nicolas Altmayer? Productor de cine en Francia

Nicolas Altmayer fue un destacado y respetado productor de cine independiente en Francia.

Junto con su hermano Éric Altmayer, fundó y dirigió la compañía productora Mandarin & Compagnie (anteriormente Mandarin Production/Cinéma) con la que financió y desarrolló más de 70 largometrajes y exitosas series.

Productor de cine Nicolas Altmayer (@InMemoriammX / X)

¿Qué edad tenía Nicolas Altmayer? Productor de cine en Francia

Nicolas Altmayer nació en París, Francia, el 26 de enero de 1965 y murió en agosto de 2026 tras sufrir un accidente automovilístico. Tenía 61 años de edad.

¿Quién fue la esposa de Nicolas Altmayer? Productor de cine en Francia

Nicolas Altmayer estaba casado con la ejecutiva de relaciones públicas de Dior, Mathilde Favier, de 51 años.

Ambos murieron en un accidente automovilístico ocurrido el 17 de agosto de 2026.

Mathilde Favier y su esposo Nicolas Altmayer han muerto (@mathildefavier / Instagram)

¿Qué signo zodiacal era Nicolas Altmayer? Productor de cine en Francia

Nicolas Altmayer nació bajo el signo zodiacal de Acuario.

¿Cuántos hijos tuvo Nicolas Altmayer? Productor de cine en Francia

Nicolas Altmayer tuvo cuatro hijos frutos de una relación anterior.

Fue padre de seis; al casarse con Mathilde Favier se convirtió en padrastro de Heloise y Carlo, hijos de la ejecutiva de Dior.

Carlo Agostinelli y Nicolas Altmayer (@carlo_agostinelli / Instagram)

¿Qué estudió Nicolas Altmayer? Productor de cine en Francia

Se desconoce el grado de estudios de Nicolas Altmayer.

¿En qué trabajó Nicolas Altmayer? Productor de cine en Francia

Nicolas Altmayer produjo las comedias y series “Jet Set”, “Brice de Nice”, la trilogía de “OSS 117“ protagonizada por Jean Dujardin, “Au service de la France”, “Mortel” (Netflix) y “Validé”.

Impulsó proyectos de aclamados directores franceses como François Ozon (Potiche, En la casa, Frantz, Gracias a Dios), Bertrand Bonello (Saint Laurent) y Julia Ducournau (Alpha).

Junto a su hermano, fue reconocido con el Premio Daniel Toscan du Plantier que premia a los mejores productores del año en la industria francesa.