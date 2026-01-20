Warner Bros. confirmó a inicios de 2026 que está trabajando en una película de Speedy Gonzales con el mexicano Jorge R. Gutiérrez como director.

Sin embargo, Jorge R. Gutiérrez ya había adelantado la película de Speedy Gonzales desde diciembre de 2025, con un par de publicaciones en sus redes sociales.

Jorge R. Gutiérrez anunció en diciembre que trabajaba en una película de Speedy Gonzales

Fue exactamente el 2 de diciembre de 2025 cuando Jorge R. Gutiérrez anunció que estaba trabajando en una película de Speedy Gonzales.

Esto a través de una publicación en su Instagram, donde Jorge R. Gutiérrez aparece junto a Speedy Gonzales, además de que está caracterizado como el ratón.

Jorge R. Gutierrez dirigirá la película de Speedy Gonzales (@mexopolis)

Además, en esa misma publicación se podía leer el mensaje "adivina qué película podría estar desarrollando en Warner Brothers Pictures Animation..."

Aún más, el mismo director mexicano dio una pista aún más adelantada en octubre de 2025, con una imagen modificada donde se ve a Speedy Gonzales burlando a ICE y donde aparecía el texto “un héroe se levantará”.

Aunque en ese momento se pensó que era una especie de protesta en contra de las políticas migratorias de Estados Unidos.

Publicación de Jorge R. Gutiérrez sobre Speedy Gonzales (@mexopolis)

Jorge R. Gutiérrez no ha dado más detalles de la película de Speedy Gonzales

Aunque ahora ya está confirmada la película de Speedy Gonzales, el director Jorge R. Gutiérrez dejó de dar actualizaciones acerca del proyecto.

Posiblemente porque Jorge R. Gutiérrez ya está de lleno en la producción de la película de Speedy Gonzales junto al equipo de Warner Bros.

Se desconoce la fecha de estreno o su historia, aunque dado que apenas se está trabajando en el filme, es casi un hecho que no lo veremos hasta dentro de un par de años.

De la trama, algunas personas señalan que se podría tomar alguna de las historias clásicas, con el ratón enfrentando a Silvestre, quien estaría reteniendo la comida de su pueblo.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización al respecto de esta nueva película de los Looney Tunes.