Te contamos quién es Darren Aronofsky, el famoso guionista, director y productor de cine en Hollywood.

Uno de los cineastas más populares del mundo en la actualidad, sin duda es Darren Aronofsky, realizador de varias películas importantes.

¿Quién es Darren Aronofsky?

Darren Aronofsky es un director de cine, productor y guionista estadounidense.

La cinematografía de Darren Aronofsky por tratar temas polémicos y perturbadores.

A lo largo de su carrera, Arronofsky ha conseguido nominaciones a:

Premios Oscar

Globos de Oro

BAFTA

¿Cuántos años tiene Darren Aronofsky?

En la actualidad, Darren Aronofsky tiene 56 años de edad. Nació el 12 de febrero de 1956 en Brooklyn, Nueva York.

¿Quién es la esposa de Darren Aronofsky?

Hoy en día, Darren Aronofsky no está casado. El cineasta tuvo una relación sentimental con:

Rachel Weiz (2002-2010)

Brandi-Ann Milbradt (2012-2016)

Jennifer Lawrence (2016-2017)

¿Qué signo zodiacal es Darren Aronofsky?

Por su fecha de nacimiento, Darren Aronofsky es del signo zodiacal Acuario.

¿Cuántos hijos tiene Darren Aronofsky?

Darren Aronofsky es padre de un hijo, Henry Aronofsky, producto de su relación con Rachel Weiz, de 55 años de edad.

¿Qué estudió Darren Aronofsky?

Se sabe que Darren Aronofsky estudió Antropología Social y Cine en la Universidad de Harvard.

¿En qué ha trabajado Darren Aronofsky?

La carrera de Darren Aronofsky comenzó a en los años con los cortometrajes:

Supermarket Sweep (1991)

Fortune Cookie (1991)

Protozoa(1993)

A lo largo de su trayectoria, Darren Aronofsky ha filmado las siguientes películas:

Pi: El orden del caos (1998)

Réquiem por un sueño (2000)

La fuente de la vida (2006)

El luchador (2008)

Black Swan (2010)

Noé (2014)

Mother! (2017)

The Whale (2022)

Caught Stealing (2025)

La más reciente producción de Aronofsy es la serie “Un día como hoy… 1776” hecha con inteligencia artificial.

Dicha obra en formato narra cómo fue la fundación de Estados Unidos.