El hombre más rico del mundo Elon Musk tendrá su propia película dirigida por Darren Arofnosky con A24, según ha confirmado la revista Variety.

La famosa productora A24, misma que este año fue la ganadora del Óscar a Mejor Película con ‘Everything Everywhere All at Once’, ha apostado por realizar la cinta biográfica de uno de los personajes más polémicos de la actualidad.

Luego de que Variety confirmó que A24 está trabajando en la película de Elon Musk, misma que será dirigida por Darren Arofnosky.

Además de que la película de Elon Musk tomará base para el guion de la biografía autorizada del escritor y periodista Walter Isaacson de 71 años de edad.

Lo cual será su segundo libro biográfico adaptado al cine, luego de que el primero fue Steve Jobs en 2015.

Asimismo, se dice que A24 estuvo en una gran pelea por los derechos del libro, pues no fue la única productora en llevar al cine la vida de Elon Musk en una película.

¿De qué tratará la película de Elon Musk dirigida por Darren Arofnosky con A24?

Aunque un portavoz en A24 confirmó el desarrollo de la película de Elon Musk dirigida por Darren Arofnosky aún los detalles son pocos.

Sin embargo, conforme al libro, la película de Elon Musk abordará su vida y carrera; desde la fundación de SpaceX en 2002 hasta su escalada de posiciones en Tesla.

Aunque, ya hay quienes apuntan que esta película de Elon Musk dirigida por Darren Arofnosky, la productora A24 podría abarcar hasta la adquisición de Twitter, la red social que ahora es conocida como X.

Asimismo, algunos temas personales de Elon Musk se harían presentes en esta película biográfica del magnate.

Pese a esto, aún no hay más detalles y sobre todo quién interpretará el papel de Elon Musk.