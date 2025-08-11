James Cameron -de 70 años de edad- director de la película ‘The Terminator’, está preocupado porque la trama de la cinta se haga realidad.

En una entrevista con Rolling Stone, James Cameron dijo creer que la inteligencia artificial podría hacer realidad ‘The Terminator’.

James Cameron cree que ‘The Terminator’ se hará realidad con la inteligencia artificial

James Cameron está realmente preocupado por lo que la inteligencia artificial puede provocar en el mundo.

Siendo director de la película ‘The Terminator’, donde la humanidad es amenazada por tecnología, dijo creer que la trama podría hacerse realidad.

James Cameron (Tomada de video)

En entrevista con Rolling Stone, James Cameron habló del acelerado desarrollo de la inteligencia artificial en todo el mundo.

Haciendo hincapié en su influencia en armas y defensa nuclear, poniendo en riesgo a la humanidad entera como en ‘The Terminator’.

Aunque James Cameron se ha destacado por su interés en la tecnología, no cierra los ojos ante las consecuencias que siente cercanas.

“Creo que todavía existe el peligro de un apocalipsis al estilo de Terminator”, comentó.

“Se junta la inteligencia artificial con los sistemas de armas, incluso hasta el nivel de los sistemas de armas nucleares, el contraataque de defensa nuclear, todas esas cosas.” James Cameron

James Cameron fue puntual acerca de dónde encuentra el peligro de la inteligencia artificial.

Hablando de la velocidad con la que avanza, sus fines militares y los errores graves latentes.

“Los humanos no son falibles y se han cometido muchos errores que nos han puesto al borde”, recordó el cineasta.

“Debido a que el centro de operaciones es tan rápido, las ventanas de decisión son tan rápidas, se necesitaría una superinteligencia para poder procesarlo, y tal vez seamos inteligentes y mantengamos a un humano informado. Pero los humanos no son falibles, y se han cometido muchos errores que nos han puesto al borde de incidentes internacionales que podrían haber llevado a una guerra nuclear.” James Cameron

Inteligencia artificial (Tara Winstead / Pexels)

Finalmente, James Cameron enlistó las 3 grandes amenazas que enfrenta la humanidad:

La inteligencia artificial

El cambio climático

El armamento nuclear

¿De qué trata ‘The Terminator’, la película dirigida por James Cameron?

James Cameron dirigió las dos primeras películas de ‘The Terminator’, saga que se estrenó en 1984.

La cinta plantea un desarrollo tecnológico avanzado y la amenaza que esto representa para la humanidad.

Arnold Schwarzenegger es un robot “indestructible” en ‘The Terminator’, enviado a matar a una mujer que dará a luz al líder de la guerra contra la tecnología.