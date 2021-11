‘Eternals’ ha sido reprobada por Rotten Tomatoes; en tan sólo una semana la película paso de “fresca” a “podrida” en el promedio de la página de reseñas.

Originalmente ‘Eternals’ comenzó con relativa fuerza en Rotten Tomatoes, con un 72 de promedio; que aunque la ponía cerca de ‘Thor: The Dark World’, no era un desastre.

Sin embargo, con forme fueron pasando los días y llegaban las reseñas de varios sitios del mundo, ‘Eternals’ poco a poco fue bajando en su puntuación hasta que ahora tiene un infame 56% de aceptación.

Eternals Rotten Tomatoes (Rotten Tomatoes)

Esta es la aceptación que ‘Eternals’ tiene entre la crítica mundial, en Rotten Tomatoes no se vive un Review Bombing como en IMDb; a muy pocos de la prensa internacional le está gustando la obra.

Esto es algo que nunca se había vivido en más de 10 años de historia del MCU, ‘Eternals’ es la primera película de la franquicia que reprueba en Rotten Tomatoes.

Ya se puede decir que ‘Eternals’ es la peor película que ha hecho Marvel con el MCU.

¿'Eternals’ va a fracasar?

Ahora bien, una cosa es que la crítica no quiera a ‘Eternals’ y otra que esto sea un indicativo de un fracaso inminente; si bien no es un comienzo alentador, no necesariamente significa una derrota.

Históricamente Rotten Tomatoes ha reprobado varias películas antes de ‘Eternals’ y estas han salido con grandes números, el ejemplo más claro es la saga de ‘Rápido y Furioso’.

Dichas películas en general han tenido promedios por debajo del de ‘Eternals’; pero eso no ha afectado en lo más mínimo su desempeño en taquilla.

Eternals (Marvel Studios / Courtesy of Marvel Studios)

También está el caso contrario, donde películas con buen promedio en Rotten Tomatoes fracasan; ‘Eternals’ tiene mucho espacio por donde moverse en su estreno.

A esto hay que mencionar que por lo menos en su día de estreno, ‘Eternals’ tiene asegurada una buena taquilla gracias a que ha vendido hasta el momento más de 200 mil boletos en Estados Unidos.

Básicamente todo el futuro de ‘Eternals’ se definirá de ese primer día y el efecto “boca a boca” que reciba por parte del público.

Con información de Rotten Tomatoes.