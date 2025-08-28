“I play Rocky” será una película semi biográfica que nos contará cómo es que Sylvester Stallone consiguió filmar su primera película importante.
Dicho proyecto anunció a Anthony Ippolito como protagonista, uno de los actores jóvenes más prometedores y que ya tiene experiencia en este tipo de papeles.
¿Quién es Anthony Ippolito?
Anthony Ippolito es un actor joven de Estados Unidos, el cual ya ha destacado en varios papeles importantes en cine y televisión.
No obstante, su participación en “I play Rocky” como Sylvester Stallone será su rol más relevante hasta la fecha.
¿Qué edad tiene Anthony Ippolito?
Anthony Ippolito nació el 21 de agosto de 1999, actualmente cuenta con 26 años de edad.
¿Quién es la esposa de Anthony Ippolito?
Anthony Ippolito no está casado ni hay reportes que se encuentre en una relación.
¿Qué signo zodiacal es Anthony Ippolito?
Al haber nacido el 21 de agosto, Anthony Ippolito es del signo de Leo.
¿Cuántos hijos tiene Anthony Ippolito?
Anthony Ippolito no tiene hijos o hijas en este momento.
¿Qué estudió Anthony Ippolito?
Anthony Ippolito fue a la West Islip High School; sin embargo no hay información sobre la universidad a la que fue.
O bien, si tomó clases de actuación en alguna institución especializada.
¿En qué ha trabajado Anthony Ippolito?
Anthony Ippolito inició su carera desde 2006.
Antes de hacer a Sylvester Stallone en “I play Rocky”, interpretó a Al Pacino en la serie The Offer, sobre la producción de El Padrino.
Estos son los proyectos en los que ha estado involucrado Anthony Ippolito:
- Bella
- You Have the Right to Remain Violent
- Not Fade Away
- Fool’s Day
- The English Teacher
- Pixels
- Purple Hearts
- Deadbeat
- Grand Army
- The Offer
Anthony Ippolito fue elegido para interpretar a Sylvester Stallone
The Hollywood Reporter fue el que confirmó a Anthony Ippolito como el elegido para interpretar a Sylvester Stallone en la película “I play Rocky”.
Anthony Ippolito ya era conocido por hacer a Al Pacino en la serie The Offer, así que sabe muy bien lo que es interpretar a un actor reconocido.
La película presentará a un Stallone joven durante el proceso de escribir y protagonizar Rocky, ante la negativa de todos los estudios de la época.
El filme será dirigido por Peter Farrelly y producido por Amazon MGM; no hay detalles de su fecha de estreno ni el resto del elenco.