“I play Rocky” será una película semi biográfica que nos contará cómo es que Sylvester Stallone consiguió filmar su primera película importante.

Dicho proyecto anunció a Anthony Ippolito como protagonista, uno de los actores jóvenes más prometedores y que ya tiene experiencia en este tipo de papeles.

¿Quién es Anthony Ippolito?

Anthony Ippolito es un actor joven de Estados Unidos, el cual ya ha destacado en varios papeles importantes en cine y televisión.

No obstante, su participación en “I play Rocky” como Sylvester Stallone será su rol más relevante hasta la fecha.

Anthony Ippolito (Netflix)

¿Qué edad tiene Anthony Ippolito?

Anthony Ippolito nació el 21 de agosto de 1999, actualmente cuenta con 26 años de edad.

¿Quién es la esposa de Anthony Ippolito?

Anthony Ippolito no está casado ni hay reportes que se encuentre en una relación.

¿Qué signo zodiacal es Anthony Ippolito?

Al haber nacido el 21 de agosto, Anthony Ippolito es del signo de Leo.

Anthony Ippolito (Paramount)

¿Cuántos hijos tiene Anthony Ippolito?

Anthony Ippolito no tiene hijos o hijas en este momento.

¿Qué estudió Anthony Ippolito?

Anthony Ippolito fue a la West Islip High School; sin embargo no hay información sobre la universidad a la que fue.

O bien, si tomó clases de actuación en alguna institución especializada.

¿En qué ha trabajado Anthony Ippolito?

Anthony Ippolito inició su carera desde 2006.

Antes de hacer a Sylvester Stallone en “I play Rocky”, interpretó a Al Pacino en la serie The Offer, sobre la producción de El Padrino.

Estos son los proyectos en los que ha estado involucrado Anthony Ippolito:

Bella

You Have the Right to Remain Violent

Not Fade Away

Fool’s Day

The English Teacher

Pixels

Purple Hearts

Deadbeat

Grand Army

The Offer

Anthony Ippolito fue elegido para interpretar a Sylvester Stallone

The Hollywood Reporter fue el que confirmó a Anthony Ippolito como el elegido para interpretar a Sylvester Stallone en la película “I play Rocky”.

Anthony Ippolito ya era conocido por hacer a Al Pacino en la serie The Offer, así que sabe muy bien lo que es interpretar a un actor reconocido.

La película presentará a un Stallone joven durante el proceso de escribir y protagonizar Rocky , ante la negativa de todos los estudios de la época.

El filme será dirigido por Peter Farrelly y producido por Amazon MGM; no hay detalles de su fecha de estreno ni el resto del elenco.