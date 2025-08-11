De acuerdo a Deadline, el actor estadounidense, Noah Centineo-de 29 años de edad- protagonizará a Rambo en la próxima película.

La última cinta con Sylvester Stallone -de 79 años de edad- fue Rambo: Last Blood, en 2019.

Rambo: Last Blood (Lionsgate)

Noah Centineo protagonizará próxima película de Rambo

De acuerdo a Deadline, Noah Centineo interpretará a un joven John Rambo, reemplazando a Sylvester Stallone, quien dio vida al personaje en las cinco películas anteriores.

La película será dirigida por Jalmari Helander y el guion estará a cargo de Rory Haines y Sohrab Noshirvani.

Rambo (Warner Bros. Games)

¿Qué es lo que se sabe de la nueva película de Rambo con Noah Centineo?

Noah Centineo está confirmado para protagonizar “John Rambo”, una precuela de la icónica franquicia de acción que explorará los orígenes del personaje durante la Guerra de Vietnam.

Se espera que la historia se centre antes de los eventos de First Blood, de 1982.

El estudio de Lionsgate está liderando el proyecto (como lo ha hecho con las demás entregas), con Millennium Media también involucrada en la producción.

Aunque se desconoce más sobre el papel y el desarrollo de personaje de Noah Centineo, se sabe que es un actor versátil, participando para grandes proyectos como la serie de Netflix “A todos los chicos de los que me enamoré” y “El Novato”.

Noah Centineo y Fivel Stewart en El Novato (PHILIPPE BOSSÉ/NETFLIX)

¿Ya hay fecha de estreno para la película de Rambo con Noah Centineo?

Hasta el momento, no hay fecha de estreno para esta nueva entrega de Rambo protagonizada por Noah Centineo.

Sin embargo, de acuerdo a Deadline, se ha programado la fecha de rodaje para comenzar en enero de 2026 en Tailandia, lo que sugiere que la película aprovechará los paisajes para recrear el ambiente de Vietnam.

De no presentarse algún retraso con la dirección y producción, veremos a Noah Centineo como el nuevo Rambo en 2027.