El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció desde Truth Social la designación de los actores de Hollywood Mel Gibson y Sylvester Stallone como embajadores de su gobierno.

Trump señaló que Mel Gibson y Sylvester Stallone, actores y directores de cine, “servirán como enviados especiales para mí” para “traer de vuelta” los negocios que se han perdido en los últimos 4 años.

Asimismo, designó al actor Jon Voight como embajador especial en Hollywood para su gobierno para poder llevar a la industria del cine a la “edad de Oro”.

Donald Trump busca “la edad de oro de Hollywood” con Mel Gibson y Sylvester Stallone como embajadores: “Haré lo que me sugieran”

Donald Trump, quien tomará protesta como presidente de Estados Unidos el próximo lunes 20 de enero, anunció que “es un gran honor” designar a los actores Mel Gibson y Sylvester Stallone como “embajadores especiales” de su gobierno.

De acuerdo con el presidente electo, ambos actores, así como Jon Voight serán los embajadores de su gobierno en Hollywood, que calificó como “un gran pero conflictivo lugar”.

Según Donald Trump, los tres actores “servirán como enviados especiales” de su gobierno con el propósito de regresar a la industria los “muchos negocios” que se han perdido durante los últimos 4 años “a causa de países extranjeros”.

Asimismo, aclaró que con los 3 actores, a quienes considera personas muy talentosas, “serán mis ojos y oídos” en la industria para volver más grande y más fuerte la industria.

Además, Donald Trump aseveró que hará “lo que le sugieran” los actores como Sylvester Stallone y Mel Gibson para poder regresar, “como los propios Estados Unidos de América, la Edad de Oro de Hollywood”.

“Es un honor para mí anunciar que Jon Voight, Mel Gibson y Sylvester Stallone serán embajadores especiales en un gran pero muy conflictivo lugar: Hollywood, California. Ellos servirán como enviados especiales para mí con el propósito de traer de vuelta a Hollywood, que ha perdido muchos negocios en los últimos cuatro años a causa de países extranjeros, ¡MÁS GRANDE, MEJOR Y MÁS FUERTE QUE NUNCA ANTES! Estas tres personas muy talentosas serán mis ojos y oídos, y haré lo que me sugieran. ¡Volverá a ser, como los propios Estados Unidos de América, la Edad de Oro de Hollywood!” Donald Trump

Donald Trump (Donald Trump / truthsocial.com)

Donald Trump se apoyará en Mel Gibson y Sylvester Stallone para que producciones no salgan de Estados Unidos

De acuerdo con medios locales, Donald Trump eligió a los actores Mel Gibson y Sylvester Stallone como “embajadores especiales” para evitar que las producciones cinematográficas no salgan de Estados Unidos y sigan realizándose en el país.

Esto como medida para que las producciones no salgan hacia otros países por incentivos fiscales “más generosos” para la realización de películas y programas de televisión.

Cabe señalar que en países como Reino Unido, Canadá y Australia han reforzado sus programas para atraer producciones de Hollywood.