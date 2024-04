En un movimiento de último minuto, Quentin Tarantino decidió cancelar The Movie Critic, la que sería su última película que tendría a Brad Pitt como uno de sus protagonistas.

The Movie Critic había sido anunciada por el propio Quentin Tarantino desde 2023, en meses posteriores se mencionó la llegada de Brad Pitt al proyecto.

El filme mostraría a un crítico de cine de los 70′s, el cual sería polémico en sus reseñas; reportes indicaron que Brad Pitt repetiría su papel de Cliff Booth de “Érase una vez en Hollywood”.

Asimismo hubo varios acercamientos también con Tom Cruise, lo que daría como resultado otro de sus elencos multiestelares para cerrar con broche de oro su carrera.

Brad Pitt en Once Upon A Time In Hollywood de Quentin Tarantino (Sony)

¿Por qué Quentin Tarantino canceló The Movie Critic con Brad Pitt?

Si bien no hay una declaración oficial por parte de Quentin Tarantino sobre la cancelación de The Movie Critic con Brad Pitt, al parecer se debería a que el proyecto no le agradó al director.

Quentin Tarantino ha tenido muchos problemas con el guión de The Movie Critic, teniendo que reescribirlo en varias ocasiones antes de completarlo en 2023.

Sin embargo, parece que incluso este resultado final no acabó de agradarle, así que procedió a desecharlo a pesar de ya tener amarrado a Brad Pitt para la producción.

De momento el director de Pulp Fiction ha regresado a la mesa de trabajo para definir cuál será la historia que dé por finalizada toda su carrera.

Quentin Tarantino (Robert Pratta / Reuters)

The Movie Critic se va al cajón de películas incompletas de Quentin Tarantino

The Movie Critic no es la única película de Quentin Tarantino que se queda en el limbo, el director ha desarrollado varias ideas que al fina no ha podido llevar a cabo.

A lo largo de su carrera, Quentin Tarantino ha dejado en el camino varias producciones que se oían prometedoras, como es el caso de The Movie Critic.

Entre estos proyectos sin realizar encontramos Double V, una película que uniría Pulp Fiction y Perros de Reserva, centrada en los personajes de Vincent Vega y Vic Vega (Mr. Blonde).

La cual no se llevó a cabo debido a que era necesario filmarla después de Pulp Fiction, por la edad de los personajes; en ese momento el director ni siquiera se había planteado dicha historia.

También está su versión para mayores de edad de Star Trek, con la que Paramount parece nunca estuvo de acuerdo.

Tampoco podemos olvidar su adaptación del juego Half-Life, que sólo fue un deseo del director; Valve en realidad nunca lo contacto ni quiso desarrollar dicho filme.

Y finalmente está Kill Bill Vol. 3, tal vez la más publicitada, incluso por el mismo Quentin Tarantino; pero que nunca fue su prioridad.

Esto entre muchas otras ideas descartadas por el director.

Kill Bill

Con información de Deadline.