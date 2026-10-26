La Cooperativa del Paseo del Pescador de Acapulco rechazó públicamente “Contra el huracán” de Netflix por su retrato que hace del sector.

No podemos permitir que en una película se generalice y se implique a todos los hombres de mar como gente de mal. Es una falta de respeto total para los que dieron su vida en el mar, para los que todos los días se levantan a trabajar para mantener a flote las embarcaciones, y también es una falta de respeto para todos los patrones y dueños de embarcaciones que todos los días trabajan y dan la cara por Acapulco. Cooperativa del Paseo del Pescador de Acapulco

Mediante un comunicado firmado por su presidente, Alejandro Martinez Sidney, la organización pesquera criticó a Netflix por su nueva película inspirada en la tragedia del huracán Otis ocurrida en octubre 2023.

Señaló que la cinta hace una generalización injusta, además de que comete una “falta de respeto” contra las personas que viven de la pesca en Acapulco.

Pescadores de Acapulco rechazan "Contra el huracán" por su retrato del sector (Cooperativa Paseo del Pescador Acapulco)

Contra el huracán “nada tiene que ver con nuestra realidad”, aseguran pescadores de Acapulco

En su mensaje público, la Cooperativa del Paseo del Pescador de Acapulco acusó a “Contra el huracán” de utilizar la violencia, agresiones y conflictos ajenos a su realidad “para generar morbo”.

La organización pesquera también puntualizó que la película de Netflix, que apenas estrenó el pasado 23 de octubre en su catálogo de streaming, “no está basada en hechos reales”.

Igualmente, indicó que “está totalmente fuera de la realidad” de lo que viven los pescadores y gente que se dedica al mar en el puerto de Acapulco.

Al final, la Cooperativa del Paseo del Pescador indicó que Acapulco es sinónimo de “gente de trabajo, gente de bien”.

Motivo por el que aseguraron que no permitirían que se manchara el nombre del sector con historias que calificó de “inventadas”.

“Contra el huracán”, dirigida por Jorge Michel Grau, se centra en Wirpul y su hermanastro Candi, quienes luchan por sobrevivir al huracán Otis que azota a las costas de Acapulco.

La película se basa en los testimonios de Marlon Alfonso Valdez y Jonathan “Chino”, amigos y compañeros de trabajo que se quedaron a cuidar yates de lujo durante la tormenta Otis que se intensificó a categoría 5.