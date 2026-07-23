La famosa plataforma de streaming Netflix está por estrenar La captura, la película sobre el arresto de El Chapo Guzmán, la que contará el famoso momento que pasó a la historia del narcotraficante.

“Un patrullaje de rutina se convierte en la misión más peligrosa de sus vidas cuando dos policías federales descubren que el hombre que acaban de detener es El Chapo Guzmán. Inspirada en una historia real, La Captura”. Netflix

Esta película es un thriller de acción inspirado en hechos reales sobre el arresto de El Chapo Guzmán desde la perspectiva de los dos policías federales, Arturo Carmona y Héctor Rosales quienes interceptaron sin querer al narcotraficante mientras realizan un patrullaje rutinario en Los Mochis, Sinaloa.

¿Cuándo se estrena La captura, la película sobre el arresto de El Chapo Guzmán en Netflix?

La captura, la película sobre el arresto de El Chapo Guzmán tendrá su estreno el próximo viernes 21 de agosto en exclusiva solo por Netflix.

Netflix estrenará La captura, la película sobre el arresto de El Chapo Guzmán (Netflix )

Este es el elenco de La captura, la película sobre el arresto de El Chapo Guzmán en Netflix

La película sobre el arresto de El Chapo Guzmán en Netflix, La captura tiene como elenco principal, las actuaciones de: