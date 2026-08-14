El documental Un hijo propio, basado en el caso real de Alejandra Marín, llegó a Netflix tras su paso por festivales, pero no ha tenido buena recepción en IMDb.

A pocas horas de su estreno, la película registra el 13 de agosto de 2026 una calificación promedio de 5.8 sobre 10, con opiniones divididas entre la audiencia y la crítica.

Mientras usuarios de México y Estados Unidos le otorgaron puntuaciones bajas, en países como Alemania y Reino Unido fue valorada de manera más regular.

El filme dirigido por Maite Alberdi se mantiene como una obra polémica.

Un hijo propio en IMDb (Especial)

Un hijo propio de Netflix no la está pasando bien con su calificación en IMDb

Luego del estreno de Un hijo propio en Netflix, la calificación promedio de la película en IMDb es de 5.8 sobre 10, siendo una película bastante divisiva.

De acuerdo con la misma IMDb, Un hijo propio de Netflix ha recibido en su mayoría calificaciones reprobatorias y regulares por parte de los usuarios del portal.

Esto significa que la obra tiene varios “1″ de calificación, pero también “6″ y “7″, lo cual la mantiene con el promedio anteriormente mencionado.

Igualmente, ha recibido otras calificaciones como “10″ o “5″; sin embargo, la mayoría son las anteriormente mencionadas por parte de público y crítica.

Lamentablemente, IMDb no permite comentarios al momento de puntuar una obra, por lo que se desconoce qué es lo que opine la gente del filme, más allá del número.

Un hijo propio de Netflix fue calificada por crítica y audiencia

A diferencia de otras páginas donde se separan calificaciones de crítica y audiencia, en IMDb se juntan todas para sacar el promedio, tal y como se ve en Un hijo propio de Netflix.

No obstante no se puede determinar quiénes aprobaron y reprobaron a la cinta, aunque sí se pueden ver datos interesantes.

Por ejemplo, que las calificaciones más bajas las recibió de usuarios en Estados Unidos y México, este último sorprende pues el caso que inspiró la obra procede de dicho país.

Mientras que público extranjero de Alemania o Reino Unido ha valorado más la obra, aunque manteniéndola en un rango de regular a aceptable.