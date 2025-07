Pedro Pascal como Reed Richards será el nuevo líder de los Avengers de Marvel

Se dio a conocer que Pedro Pascal -de 50 años de edad- como Reed Richards será el nuevo líder de los Avengers de Marvel.

El UCM prepara sus próximas películas, de nombres Avengers Doomsday y Secret Wars.

En una entrevista con Variety, el director Matt Shakman -de 49 años de edad- habló del elenco de Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos, película de Marvel.

Al mencionar a Pedro Pascal, Shakman dijo que el actor en su rol de Reed Richards será el líder de los Avengers.

“(Reed Richards) Pasa de ser el científico friki encerrado en el laboratorio, al esposo y padre que haría lo que fuera por proteger a su familia, y al líder de los Vengadores” Matt Shakman, director de Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos

Pedro Pascal en Los 4 Fantásticos (Disney)

De acuerdo con el realizador, la versión que construyeron del personaje en Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos cuenta con “todos esos elementos”.

Muchos han tomado las declaraciones de Matt Shakman como un indicio de lo que será el papel de Pedro Pascal en las próximas cintas de Los Vengadores:

Avengers: Doomsday

Avengers: Secret Wars

Que Pedro Pascal como Reed Richards se convierta en el líder de los Vengadores ha generado sorpresa.

Algunos consideraban que sería Sam Wilson , quien tiene el manto del Capitán América actualmente,el que asumiría ese rol.

Otros creen que se trata de un movimiento pensado más por la popularidad que tiene Pedro Pascal hoy en día.

El también actor de The Last of Us es uno de los rostros más famosos de Hollywood, por lo que suena lógico que sea el próximo líder de los Avengers.

Especialmente si la franquicia quiere seguir generando los niveles de taquilla que tuvo en cintas como Infinity War y Endgame.

Pedro Pascal (Reuters Connect / Reuters Connect)

Fecha de estreno de las próximas películas de Avengers de Marvel

Las próximas películas de Avengers de Marvel ya tiene fecha de estreno en cines:

Avengers: Doomsday estará exhibiéndose el 18 de diciembre de 2026

Avengers: Secret Wars el 17 de diciembre de 2027

Por su parte, Pedro Pascal hará su incursión como Reed Richards en Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos.

La película de la Primera Familia de Marvel tiene programado su estreno el 24 de julio de 2025 en México.

Ahí se podrá ver un primer vistazo que tendrá Pedro Pascal en el futuro de Marvel Studios.