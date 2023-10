El éxito de la película de Taylor Swift, The Eras Tour Film ha sido un éxito rotundo en todo el mundo, logrando romper récords y creando propios pero, ¿habrá un detrás de cámaras? Esto sabemos.

Taylor Swift -33 años- estrenó recientemente la película de su concierto The Eras Tour Film, la cual se estrenó en más de 90 países el pasado 13 de octubre.

En ese sentido, The Eras Tour Film de Taylor Swift se ha convertido en el concierto más taquillero de la historia, desbancando a ‘This is It’ de Michael Jackson de 2009.

Y ahora, fans aseguran que apareció un extraño mensaje del perfil de Taylor Swift anunciaría un detrás de cámaras de The Eras Tour Film, pero ¿es verdad?

Esto es lo que sabemos del detrás de cámaras de The Eras Tour Film de Taylor Swift

Como ya se mencionaba, The Eras Tour Film de Taylor Swift se ha convertido en la película más exitosa de octubre y en el género de conciertos llevados al cine.

Por lo que se pensaría que podría seguir siendo explotada, ahora con un detrás de cámaras que aparentemente Taylor Swift anunció en su página oficial de Facebook.

De acuerdo al mensaje que los fans vieron, Taylor Swift habría anunciado el estreno de un detrás de cámaras de The Eras Tour Film, el cual aparentemente saldría el próximo 3 de noviembre.

Sin embargo, los mismos usuarios aseguran que esta publicación es falsa y que incluso no aparece en la página oficial de Taylor Swift.

La elícula de Taylor Swift, The Eras Tour FIlm ¿tendrá un detrás de cámaras? (Chris Pizzello / AP Photo / Chris Pizzello/Invision/AP)

Taylor Swift sí estrenará algo el 3 de noviembre pero no es un detrás de cámaras de The Eras Tour Film

Muchos fans de Taylor Swift se encuentran confundidos luego de que se viralizara una captura de pantalla de su página oficial de Facebook.

En esta, Taylor Swift anunciaba el supuesto estreno de un detrás de cámaras de su película The Eras Tour Film para el 3 de noviembre.

No obstante, pese a que ayer 18 de octubre Taylor Swift sí hizo un anuncio, no fue el detrás de cámaras de The Eras Tour FIim sino la salida de la canción ‘Cruel Summer’ del concierto y un remix.

¿Eso quiere decir que Taylor Swift no estrenará nada el próximo 3 de noviembre? De hecho sí, esta es la fecha de estreno del The Eras Tour Film pero para otros países como:

Brasil

Bulgaria

Hong Kong

Hungría

India

Indonesia

Macao

Rumania

Singapur

Corea del Norte

Taiwán

Turquía

Vietnam

Por lo que hasta el momento, la salida de un detrás de cámaras de The Eras Tour Film como se vio en una supuesta página oficial de Taylor Swift, es falso.