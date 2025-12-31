Luego del éxito en la ceremonia de 2025, La Academia de Cine y Artes Cinematográficas de Hollywood va a los seguro confirmando a Conan O’Brien como presentador de los Oscar 2026.

Siendo Conan O’Brien uno de los presentadores con más experiencia, no solo en los Oscar 2026, sino en general tras estar varios años al frente de un show televisivo en Estados Unidos.

Oscar 2026 serán los segundos para Conan O’Brien como presentador

Conan O’Brien ya fue presentador de la edición 2025 de la premiación, por ello no sorprende que La Academia lo haya vuelto a elegir para los Oscar 2026.

Starting the year off with a bang! 💥 🤭 Conan O'Brien (@teamcoco) returns to host the Oscars LIVE Sunday, March 15 on ABC and Hulu. pic.twitter.com/8adtbyhnND — ABC (@ABCNetwork) December 31, 2025

El trabajo de Conan O’Brien como presentador de 2025 fue alabado por todo el mundo, señalando que ha sido uno de los mejores de los últimos años; por lo que se espera que repita ese éxito en los Oscar 2026.

Entre otras cosas, se mencionó de manera positiva la forma en la que supo llevar la ceremonia, los comentarios acertados que tuvo en sus intervenciones y un humor que no cayó en lo ridículo e incómodo.

La premiación se llevará a cabo el domingo 15 de marzo, aún no se tiene la hora ni la señal por la que será transmitida a nivel internacional.

Conan O'Brien, conductor y comediante. (MICHAEL LOCCISANO / Getty Images via AFP)

Conan O’Brien fue un acierto para los Oscar 2026

Desde hace más de una década, la premiación había caído en el gusto del público, entre otras cosas por la mala elección de presentadores; es por ello que para muchos Conan O’Brien fue un acierto para los Oscar 2026.

Elecciones como la de no contar con presentador en 2020 y 2021, así como el trío de Amy Schumer, Wanda Skye y Regina Hall, fueron muy criticadas debido al pobre resultando en cuanto a show.

Es por ello que La Academia se dejo de experimentos y fue con personalidades probadas, tal es el caso de Jimmy Kimmel en 2023 y 2024; y ahora Conan O’Brien en 2025 y los Oscar 2026.

Quienes mejoraron la imagen de la ceremonia a nivel mundial, lo cual también se tradujo en una audiencia estable, que es lo que buscada La Academia.