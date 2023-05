La polémica por el doblaje de Spider-Man: Across the Spider-Verse continua, ahora fue Lalo Garza, actor de doblaje de Dragon Ball y Naruto, quien se sumó a las críticas.

Lalo Garza señaló que podría catalogar como influencer y ser tomado en cuenta para Spider-Man: Across the Spider-Verse, pues tiene buenos números en sus redes sociales.

Además de que él es actor de doblaje, por lo que le preguntó a Sony si “no les sirve de algo”, en relación a todos los influencers que hay en la película.

Sin embargo, Sony no le prestó atención al actor, dando a entender que así se quedará el elenco de voces en español latino.

Lalo Garza sobre el doblaje de Spider-Man: Across the Spider-Verse (Especial)

Lalo Garza confirma que el doblaje de Spider-Man: Across the Spider-Verse fue decisión del cliente

Si bien ya es un secreto a voces el por qué hay influencers en películas como Spider-Man: Across the Spider-Verse, Lalo Garza volvió a confirmar lo que pasó.

En un mensaje posterior, Lalo Garza señaló que el doblaje de Spider-Man: Across the Spider-Verse se debe a una decisión del cliente.

Es decir, los ejecutivos de Sony México fueron los que ordenaron que todos esos influencers fueran parte de Spider-Man: Across the Spider-Verse.

No por sus capacidades, sino por el marketing y promoción que significaban para la película; además de que se pudieron ahorrar costos en el doblaje.

Esto debido a que a veces los influencers no cobran por hacer doblaje, varios buscan igual la promoción gratis o algún acuerdo comercial.

Lalo Garza sobre el doblaje de Spider-Man: Across the Spider-Verse (Especial)

Fans tampoco quieren a Lalo Garza en Spider-Man: Across the Spider-Verse

Lo curioso es que aunque Lalo Garza es un actor con una amplía trayectoria, los mismos fans no lo quieren tampoco en Spider-Man: Across the Spider-Verse.

En primer lugar porque mencionan que desde hace mucho, Lalo Garza ha dejado de dar buenas interpretaciones a sus personajes haciendo siempre la misma voz.

Además también señalan que no quieren Spider-Man: Across the Spider-Verse tenga las mismas voces que Dragon Ball.

Recordemos que también hay una controversia con actores y actrices de doblaje profesionales, donde se menciona que hay un monopolio y nepotismo con los proyectos.

Es decir, siempre tenemos a los mismos actores y actrices, así como amigos y familiares, en diversas películas, series y videojuegos.

Lalo Garza sobre el doblaje de Spider-Man: Across the Spider-Verse (Especial)

Con información de Twitter.