Mucho se ha hablado sobre la polémica que ha provocado la elección del doblaje en español Spider-Man: Across the Spider-Verse, lo cual ha confrontado a los actores con los influencers.

Pues ya muchos actores de doblaje se han pronunciado con respecto a la decisión de Sony de elegir a influencers -o startalents- para las voces en español de Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Y aunque los influencers han respondido por su participación en Spider-Man: Across the Spider-Verse, esto solo ha alimentado el debate sobre los actores de doblaje.

Regina Tiscariño , actriz de doblaje, se une al debate sobre los influencers en Spider-Man: Across the Spider-Verse

El debate sobre la inclusión de influencers en Spider-Man: Across the Spider-Verse, ha continuado desde su anuncio, sumando ahora a la actriz de doblaje Regina Tiscareño.

Tal y como ocurrió con la actriz de doblaje Regina Tiscariño de 20 años de edad, quien es conocida por darle voz a personajes como:

Sprite en Eternals

Nala en el Live action del Rey León

Jenna Ortega en las películas de Scream

Lila Barton en UCM

Marceline de niña en Hora de Aventura

Y es que través de sus redes sociales ha expresado abiertamente lo que opina sobre los influencers en el doblaje de Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Pues incluso en su Instagram expuso las opiniones respecto al doblaje en español de dos influencers: Gaby Meza de 33 años de edad y el streamer Pipepunk de 28.

Y es que Regina Tiscareño reveló que en su momento, dos influencers que ahora se unen al doblaje de Spider-Man: Across the Spider-Verse, expresaron que ver películas en su idioma original siempre era mejor.

Asimismo, realizó un hilo del porqué la contratación de startalents e influencers en el doblaje eran peligrosos, ya que todo se enfoca en marketing.

Hoy les voy a contar porque los “influencers” o “startalents” en doblaje son tan peligrosos. — Regina Tiscareño (@ReginaTiscareno) May 19, 2023

No esperaba nada de nadie pero @GabyMeza8 también dijo que es mejor 😃 ver una película en su idioma original 😸 y pues así tocará #reginatiscareño 😁 dice esto 👇 pic.twitter.com/M0l0nEBtTo — Don Alfredo 🚭🚯🚱🚷 (@Carrua2) May 21, 2023

Actores de doblaje hablan sobre llegada de influencers al doblaje de Spider-Man: Across the Spider-Verse

La polémica sobre los influencers en el doblaje de Spider-Man: Across the Spider-Verse ha provocado un debate con los actores de doblaje.

Pues varios actores de doblaje también se han expresado respecto al tema de los influencers, tales como:

Lalo Garza de 47 años

Carlos Segundo de 66 años

Juan Carralero de 66 años

Memo Aponte de 31 años

Y todos han coincidido en que el tener influencers en vez de actores de doblaje para una película como Spider-Man: Across the Spider-Verse, es demeritar la carrera.

Ya que los estudios de doblaje lo hacen con una función basada en el marketing y en el número de seguidores de los influencers; prefiriendo estas sumas en vez de la calidad.

Incluso aseguran que solo abaratan los costos ya que o no cobran mucho o no cobran nada, lo cual no solo quita oportunidad de trabajo a los actores de doblaje, sino que abarata los costos.