Mucho se ha hablado sobre la polémica que ha provocado la elección del doblaje en español Spider-Man: Across the Spider-Verse, lo cual ha confrontado a los actores con los influencers.
Pues ya muchos actores de doblaje se han pronunciado con respecto a la decisión de Sony de elegir a influencers -o startalents- para las voces en español de Spider-Man: Across the Spider-Verse.
Y aunque los influencers han respondido por su participación en Spider-Man: Across the Spider-Verse, esto solo ha alimentado el debate sobre los actores de doblaje.
Regina Tiscariño, actriz de doblaje, se une al debate sobre los influencers en Spider-Man: Across the Spider-Verse
El debate sobre la inclusión de influencers en Spider-Man: Across the Spider-Verse, ha continuado desde su anuncio, sumando ahora a la actriz de doblaje Regina Tiscareño.
Tal y como ocurrió con la actriz de doblaje Regina Tiscariño de 20 años de edad, quien es conocida por darle voz a personajes como:
- Sprite en Eternals
- Nala en el Live action del Rey León
- Jenna Ortega en las películas de Scream
- Lila Barton en UCM
- Marceline de niña en Hora de Aventura
Y es que través de sus redes sociales ha expresado abiertamente lo que opina sobre los influencers en el doblaje de Spider-Man: Across the Spider-Verse.
Pues incluso en su Instagram expuso las opiniones respecto al doblaje en español de dos influencers: Gaby Meza de 33 años de edad y el streamer Pipepunk de 28.
Y es que Regina Tiscareño reveló que en su momento, dos influencers que ahora se unen al doblaje de Spider-Man: Across the Spider-Verse, expresaron que ver películas en su idioma original siempre era mejor.
Asimismo, realizó un hilo del porqué la contratación de startalents e influencers en el doblaje eran peligrosos, ya que todo se enfoca en marketing.
Actores de doblaje hablan sobre llegada de influencers al doblaje de Spider-Man: Across the Spider-Verse
La polémica sobre los influencers en el doblaje de Spider-Man: Across the Spider-Verse ha provocado un debate con los actores de doblaje.
Pues varios actores de doblaje también se han expresado respecto al tema de los influencers, tales como:
- Lalo Garza de 47 años
- Carlos Segundo de 66 años
- Juan Carralero de 66 años
- Memo Aponte de 31 años
Y todos han coincidido en que el tener influencers en vez de actores de doblaje para una película como Spider-Man: Across the Spider-Verse, es demeritar la carrera.
Ya que los estudios de doblaje lo hacen con una función basada en el marketing y en el número de seguidores de los influencers; prefiriendo estas sumas en vez de la calidad.
Incluso aseguran que solo abaratan los costos ya que o no cobran mucho o no cobran nada, lo cual no solo quita oportunidad de trabajo a los actores de doblaje, sino que abarata los costos.