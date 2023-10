No solo las Swifties: Una fan de Five Nights at Freddy’s se robó el promocional de Cinépolis, pero la atraparon al final.

Las pasiones que desatan los artistas y hasta las películas han impulsado a varias personas ha hacer locuras, siendo el robo de promocionales lo que está en tendencia.

Esta práctica, que al final de cuentas es un delito, se ha visto impulsada por los videos que se han viralizado en redes sociales y que para muchos parecen graciosos.

Sin embargo, una fan de Five Nights at Freddy’s que intentó robarse un promocional de Cinépolis, comprobó en carne propia el lado nada divertido de la tendencia.

Así fue como una mujer intentó robarse un promocional de Five Nights at Freddy’s

En Instagram, la cuenta @vasosdecineycoleccionables compartió un video captado en un complejo de Cinépolis.

La grabación muestra a una mujer intentando robarse un promocional de la película Five Nights at Freddy’s.

La mujer camina por el lobby de Cinépolis, cuando se acerca a uno de los promocionales de la película de terror y lo carga con las dos manos.

Enseguida, la mujer enfundada en un disfraz de color rojo comienza a correr rumbo a la salida, lo que consigue sin problema.

Sin embargo, debido a que el complejo de Cinépolis se encuentra en un centro comercial, la mujer tuvo que seguir su huída por varios pisos del inmueble.

Esto parece haber dado tiempo al personal de Cinépolis para avisar a la seguridad del centro comercial, pues cuando la mujer se encuentra a unos metros de la salida, es detenida.

Al final del video se logra apreciar plenamente el rostro de la mujer que intentó robarse un promocional de Cinépolis, mientras intenta calmar la soficación que le provocó la huída y los guardias de seguridad parecen comunicarse con las autoridades para tomar cartas en el asunto.

Internautas reprueban a gente que recurre al robo de promocionales en cines

Como ha sucedido con otros videos similares, las escenas mostradas han generado reprobación en las redes sociales, donde los internautas recuerdan que los hechos mostrados constituyen un delito.

Es por ello que muchos lamentan que la gente se deje llevar por tendencias, sin pensar en las consecuencias que les podrían acarrear.

Otros también han criticado a quienes graban esos robos y se ríen; aunque también hay quien afirma estar dispuesto ha hacerlo por “la adrenalina” que puede provocar algo así.

“A huevo, vamos a reirnos d como la gente roba 👏👏👏 por eso estamos en la mi3rda como sociedad q el robo ya es gracioso”. @pavel_caballero

“Lo único que van a provocar es que no haya más publicidad en los cines gracias a sus “chistecitos”. Ridículos” @juanjose_crz