Se ha dado a conocer que la película, No nos moverán, del director mexicano de 46 años de edad, Pierre Saint-Martin es la elegida para ir por el Oscar 2026.

“No nos moverán”, la película mexicana de Pierre Saint-Martin’ buscará el Oscar 2026

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) ha seleccionado ya a la película representante oficial de México en los Premios Oscar 2026.

Siendo “No nos moverán” de Pierre Saint-Martin’ la que buscará el Oscar 2026, y aunque no se precisó en qué categoría, como contienda segura será en la terna a Mejor Película Internacional.

Asimismo, “No nos moverán” de Pierre Saint-Martin’ no solo buscará el Oscar 2025, pues también la película mexicana será la representante en los Premios Goya 2026.

“No nos moverán” del director ganador del Premio Ariel Pierre Saint-Martín, es la película seleccionada para representar a México en los Premios Oscar y Goya 🏆 pic.twitter.com/FFrD6a0fJ6 — AMACC (@AcademiaCineMx) September 23, 2025

¿De qué trata “No nos moverán” de Pierre Saint-Martin’, la película mexicana que buscará el Oscar 2026?

La trama de “No nos moverán” de Pierre Saint-Martin’, la película mexicana que buscará el Oscar 2026 se centra en la historia de Socorro.

Socorro quien es una mujer obsesionada en encontrar al responsable del asesinato de su hermano durante la masacre de Tlatelolco de 1968.

Por lo que ante su sed de justicia, Socorro arriesgará su vida, familia y estabilidad, tras recibir una pista de forma inesperada, para localizar al soldado que mató a su hermano y cobrar venganza.

Ante su historia, “No nos moverán” de Pierre Saint-Martin’, la película mexicana que buscará el Oscar 2026 ha brillado recientemente en los Premios Ariel 2025, tras llevarse 4 estatuillas a:

Mejor Ópera Prima

Mejor Actriz

Mejor Actor de Reparto

Mejor Guión Original

Asimismo, “No nos moverán” formó parte del proyecto Morelia | Sundance Screenwriters Lab en 2019 con los premios a:

