El 15 de agosto se celebra el Día del Cine Mexicano y Netflix aprovechó para compartir que “Aura”, la novela de Carlos Fuentes será adaptada a una película bajo su cargo.

Como una forma de celebrar los éxitos que México ha cosechado a lo largo del tiempo, Netflix producirá “Aura” luego del éxito que les dejó “Pedro Páramo”.

La novela “Aura” de Carlos Fuentes de 83 años de edad, tendrá adaptación por Netflix como una nueva película que incluirá en el catálogo del cine mexicano.

Aura de Carlos Fuentes en Netflix. (Alejandro Focs / Netflix)

La adaptación del libro de Carlos Fuentes estará a cargo en la producción por Alonso Ruizpalacios y en la dirección Stacy Perskie.

Aunque el reparto aún no se ha dado a conocer, un vistazo mostraría que la actriz Cassandra Ciangherotti de 38 años de edad, será la protagonista de la historia.

La importancia de “Aura” de Carlos Fuentes radica en que fue solo una de las más exitosas que el autor tuvo, recordado por obtener:

Premio Cervantes de 1987

Medalla Belisario Domínguez en 199

El libro de “Aura” aún puede ser adquirida distintas plataformas como Amazon y la editorial Era por 150 pesos.

Ahora, “Aura” formará parte del repertorio de Netflix de sus novelas mexicanas adaptadas a película junto con Pedro Páramo y Temporada de huracanes.

Además de “Aura” de Carlos Fuentes, Netflix estrenará estas películas mexicanas:

El Día del Cine Mexicano el 15 de agosto fue el motivo por el que Netflix destapó no solo “Aura” sino estas otras producciones: