Miranda Priestly sigue dominando la taquilla con El diablo viste a la moda 2, pues ni siquiera el estreno de Mortal Kombat II le quitó el primer lugar.

Por su parte, Zendaya ya tiene su primer “éxito”, pues El Drama se retira de salas de cine con una taquilla decente para la gente de A24.

El diablo viste a la moda 2 logra el primer lugar de taquilla por segunda semana

Disney sigue festejando pues El diablo a la moda 2 se mantuvo en primer lugar de taquilla por segunda semana consecutiva, llegando ya a los 433 mdd (7.4 mil mdp), con lo que también supera a la primera entrega.

El diablo viste a la moda 2 es un éxito en toda regla, ya que su presupuesto fue de 100 millones de dólares (1.7 mil mdp), más elevado que la película de hace 20 años.

Sin embargo, la taquilla demuestra que la franquicia se mantiene muy saludable entre los fans y el público en general, siendo un gran acierta esta segunda entrega.

Dado que no tendremos otro estreno fuerte hasta The Mandalorian and Grogu, Miranda seguirá sumando a su causa; aunque el estreno de Obsesión la próxima semana podría quitarle el primer puesto.

El Diablo viste a la Moda 2 (20th Century Studios)

Mortal Kombat II no pudo contra la taquilla de El diablo viste a la moda 2

Había mucha expectativa por Mortal Kombat II; sin embargo no le pudo hacer el fatality a El diablo viste a la moda 2, quedándose en el segundo puesto con unos decepcionantes 63 mdd (mil mdp) en taquilla mundial.

De hecho, destaca que Mortal Kombat II no tuvo un buen recibimiento en mercados fuera de Estados Unidos, lo que contribuyó a esta taquilla decepcionante.

Si bien se puede señalar el impulso de El diablo viste a la moda 2, también parece un caso de mala fecha de estreno, pues no era una opción para el fin de semana de Día de las Madres.

La película costó 80 mdd (1.3 mil mdp), por lo que necesita 240 mdd (4.1 mil mdp) para ser un éxito; algo que no parece que logrará en este momento, sumando otro fracaso para Warner Bros. en este 2026 .

Mortal Kombat II (Warner Bros.)

El Drama logra resistir en taquilla a El diablo viste a la moda 2

La película que sale de cartelera esta semana es El Drama, la cual lo hizo bastante bien en taquilla, a pesar de El diablo viste a la moda 2 y otros estrenos de primavera.

El Drama se retira con unos 104 mdd (1.78 mil mdp) en total; aunque se ve como algo bajo, tomemos en cuenta que su presupuesto fue de 28 mdd (481 mdp), por lo que es un éxito mediano para A24.

Además de mantener el impulso taquillero de Zendaya y Robert Pattinson, protagonistas de la película y de las estrellas más solicitadas actualmente.

Con esto, A24 se mantiene como la productora independiente más exitosa de la industria, más allá de que generé grandes números.